Gobierno solo da promesas ante asesinatos de periodistas, pero no existe justicia: Sonia Anda

Ante el clima de violencia que se ha registrado en las últimas semanas en México contra periodistas, gremio que ha sufrido de ataques contra su integridad y que tan solo en lo que va del año suma a seis comunicadores asesinados, diversos reporteros, líderes de opinión y periodistas han alzado la voz para clamar justicia y mayor seguridad en el país.

En entrevista con Salvador García Soto para A la una en El Heraldo Radio, Sonia de Anda, periodista de Esquina 32, en Tijuana y quien esta mañana fuera designada por sus colegas para fijar posicionamiento en torno a esta situación durante la conferencia matutina del presidente realizada hoy en Tijuana, señaló que en esta entidad como en todo el país los periodistas viven con miedo de no regresar a casa.

Explicó que en Baja California son más de 100 periodistas, quienes el día de ayer realizaron un acuerdo para integrar el documento que hoy fue entregado y leído al presidente López Obrador, con el fin de reclamar justicia por sus compañeros asesinados.

La comunicadora destacó que es preocupante la postura del gobierno, pues mientras el primer mandatario anuncia que no habrá impunidad y se realizarán las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables, lamentablemente el discurso no corresponde a los hechos.

“No nos quedamos saciados con lo que dice el presidente, pues lo que realmente presentan hoy no revela nada nuevo, pues solo se da la promesa de que habrá más órdenes de aprehensión”, señaló.

Denunció que les parece inadecuado que se diga que no se permite entrar a las audiencias del caso de Lourdes Maldonado, bajo el argumento de que con hacerlo se violenta el debido proceso.

Ante esto los comunicadores señalan que no queda claro el móvil del asesinato de su colega, pues no se descarta que el exgobernador Jaime Bonilla, sea uno de los responsables de este ataque, algo que no se investiga aunado a que el mandatario incluso lo deslinda y defiende, lo que hace creer que cuenta con alguna información al respecto.

Sistema de protección de periodistas no sirve de nada

Tras la muerte de Lourdes Maldonado, se ha mencionado que el mecanismo de protección de periodistas ha tenido cambios y se le ha recortado presupuesto, siendo que es de por sí es un sistema que claramente ha fallado con su encomienda.

Al respecto Sonia de Anda confirmó que es claro que no funciona este sistema, y denunció que es urgente depurar el mecanismo, pues señaló han existido casos de blogueros que son voceros del narco, amenazan a periodistas y extorsionando personas, y que por increíble que parezca están protegidos con este mecanismo.

