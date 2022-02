Huyeron los diputados del PRIAN, aseguran morenistas por propuesta para reglamentar el Congreso

Los diputados panistas y priistas del Congreso huyeran del recinto legislativo ante la embestida del Grupo Parlamentario de MORENA que propuso acciones para reglamentar la vida interna del Congreso, expresó la diputada, Nayeli Lara Monroy.

Expuso que la Diputada Gabriela Regalado planteó reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, a fin de fortalecer el sustento jurídico del procedimiento parlamentario, dotando de orden y real legitimidad al Congreso Local.

"No continuamos con la sesión precisamente por qué no teníamos la mitad más uno, quedamos a la espera de que la presidenta de la mesa directiva reanude la sesión, cabe señalar que la presidenta de la mesa directiva nunca dio por terminada la sesión y no brindó argumento alguno solo se fueron", declaró la legisladora.

Expresó que la bancada de MORENA solicitó a través de esta propuesta se regulen situaciones que han pasado en el congreso por parte de la presidenta de la mesa directiva.

Señaló que ha actuado de forma arbitraria en este poder, sin embargo la fracción parlamentaria del PRI solicitó receso de una hora, pero junto con los panistas ya no regresaron a desempeñar sus obligaciones.

"Aclarar que la iniciativa no es para destituir a la presidenta de la mesa directiva, si no, para regular el buen funcionamiento interno del congreso y que se busca aplicar no solo para este periodo, también para los siguientes y sin distinción de la fuerza política que esté a cargo de la presidencia de la mesa", insistió Nayeli Lara.

Expresó que los legisladores dejaron sus curules vacíos al no saber cómo echar abajo esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PAN Y la Fracción del PRI abandonaron su trabajo y compromiso con la ciudadanía ante la falta de argumentos para debatir en tribuna.

