Rubén Moreira ve innecesaria la revocación de mandato; “no hay crisis de gobernabilidad”, dice

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, señaló que es innecesaria la consulta de revocación de mandato presidencial porque, dijo, “no hay crisis de gobernabilidad” en el país.

“La revocación de mandato es una institución de las democracias para evitar la ingobernabilidad, pues antes de que haya una crisis de gobernabilidad se le pregunta a la gente si continúa o no el gobernante. Este no es el caso. No hay crisis de gobernabilidad. Entonces todo empezó con un falso dilema y pues va a terminar en un gasto, bueno, quién sabe, porque ya les contestaron que no había dinero, pero ahí va esa”, dijo en conferencia de prensa.

La declaración del también coordinador de los diputados del PRI se dio en respuesta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato presidencial.

Y es que el PRI junto al PAN y al PRD impugnaron la pregunta de la Consulta que aprobó el Congreso, argumentando que infiere más a una ratificación del presidente que a la revocación de mandato, ejercicio al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril.

Lamenta el coordinador de los diputados del PRI que la Corte rechazara modificar la pregunta de la consulta (Foto: Especial)

“No me gusta la pregunta. Esta bancada presentó su recurso ante la Corte. Lo de la Corte. Es que nosotros presentamos el recurso, pues evidentemente no estamos de acuerdo con la pregunta”, expuso.

La pregunta impugnada por la oposición señala: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

El proyecto para modificar la pregunta del ministro Jorge Mario Pardo no prosperó porque no logró los ocho votos a favor, ya que de los 11 ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y el ministro presidente Arturo Zaldívar votaron en contra.

Se preguntó a Moreira su opinión de que los ministros que rechazaron el proyecto, con excepción de Zaldívar, fueron propuestos por el presidente López Obrador.

“Segundo, los ministros fueron escogidos también por el Senado, y yo lo que pienso es que al paso del tiempo veremos quién tiene la razón, veremos. Este es un caso que seguramente se discutirá durante mucho tiempo, incluso en términos académicos, que sí está bien o está mal, y veremos cuánta gente va y vota, que eso también será parte de si la población está interesada o no.

“Yo insisto, es que estamos ante un falso dilema que todos estamos alimentando, o sea, no hay una crisis de gobernabilidad, entonces no tiene por qué haber una ratificación, y todos seguimos en el mismo discurso, discurso que tendrá que ver qué pasa cuando se lleve a cabo”, expuso.

