Contra Reforma Eléctrica tirará los avances en materia de sostenibilidad: Expertos

La contra Reforma Eléctrica tirará los esfuerzos que las empresas han hecho en términos de emisiones y huella de carbono, aseveró Odracir Barquera, director General de Planeación del Consejo Coordinador Empresarial.

Refirió que hay un estudio ya del Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos, que es una dependencia del Departamento de Energía de dicho país, en donde es muy claro el dato.

“De aprobarse la reforma en los términos que está se estaría incrementando en 62.5 por ciento las emisiones de dióxido de carbono y tendrías 65 por ciento más de emisiones contaminantes de las que ya estás comprometido internacionalmente bajo los acuerdos de Paris, como país, como México”, precisó.

Durante su participación en la mesa redonda “Inversiones Sostenibles”, organizada por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y BlackRock, dijo que México está comprometido de aquí al 2030 a bajar, solo por generación eléctrica 31 por ciento de emisión y con la reforma se estaría yendo totalmente del otro lado respecto a eso.

“No hay manera de que con esta reforma se puedan alcanzar las metas, de por si están difíciles las metas con las acciones que se han venido tomando esto te llevaría totalmente para atrás.

Foto: Pixabay

Además, dijo, no habría dinero que alcance, la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad para invertir en infraestructura y se necesitan en los siguientes 10 años 840 mil millones de pesos para poder alcanzar las metas que se tienen con el acuerdo de Paris.

“No habría forma, te tumbaría todo el esfuerzo”, aseveró.

Odracir Barquera también comentó que los principios sobre desarrollo sostenible no necesariamente deben de venir del gobierno, éste puede ser un facilitador, como lo ha sido en países como Francia y Reino Unido, pero estos principios no van a permear hasta que no vengan de la comunidad empresarial.

De ahí, agregó, la razón de que se hayan hecho los principios de dimensión social que siguen mucho estas tendencias de capitalismo consciente, que ya está pasando en Francia a través de la razón de ser de las empresas y en Reino Unido con el sentido y el propósito de las empresas.

El reto de las empresas es ver qué hacen ellos, tener una visión proactiva como empresa, más allá del gobierno que se tenga, destacó.

