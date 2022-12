Realizan foro por la despenalización del cannabis

Los legisladores de Morena y PRI en el Congreso dcapitalino, Temístocles Villanueva y Silvia Sánchez Barrios, respectivamente, realizaron el foro: “Despenalización del cannabis en la Ciudad de México: Más allá del toque”, con el objetivo de generar un espacio para el diálogo sobre los temas que acompañan la despenalización de la cannabis, como lo son salud, criminalización, cultura y convivencia.

Acompañados por activistas y organizaciones de sociedad civil, refirieron que se busca nutrir la iniciativa presentada por Villanueva Ramos, el pasado 2 de diciembre del 2021, cuya reforma constitucional a los artículos, 4, 6 y 9, busca prohibir la persecución penal y administrativa del uso personal de cannabis en los espacios públicos y permitir el autocultivo para el uso terapéutico y médico.

Villanueva expresó la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos y perspectivas para lograr la despenalización y regulación del uso del cannabis como un tema de salud pública, de seguridad humana, derechos y libertades, y dejar atrás la violenta política prohibicionista en contra del consumo de drogas y estupefacientes.

“Es momento de cambiar la óptica y promover un abordaje socio sanitario y de salud pública, como pilares de una nueva estrategia con respaldo científico y social, que abarque de la promoción y prevención al trabajo comunitario en el uso, y un mercado regulado en la producción y venta del cannabis”, expresó.

Villanueva expresó la necesidad de avanzar para lograr la despenalización y regulación del uso del cannabis

Créditos: Especial

El consumo de marihuana en la vía pública debe ser regulado

Exhortó al Congreso capitalino a cumplir con lo mandatado por la Suprema Corte para realizar las adecuaciones legislativas en el tema que garanticen el respeto irrestricto al libre desarrollo de la personalidad como un derecho garantizado en el marco constitucional.

“Esta visión, la que sustituye la primacía de la seguridad pública por sobre la seguridad humana, y aquella que apuesta por el punitivismo por sobre la prevención y la reducción de riesgos, no sólo en el consumo del cannabis, sino de otras substancias psicoactivas, debe ser una de las prioridades legislativas de este Congreso en los dos años que quedan de la II Legislatura”, apuntó.

Alfonso Jesús García Pérez, representante de Marihuana Liberación, señaló que el consumo de marihuana en la vía pública debe ser regulado de manera muy estricta, no debe generar a fumadores pasivos y no debe ser ante menores de edad.

Añadió que el consumo debe cumplir todas las normas de protección civil, como es no estar al tránsito peatonal o vehicular, no invadir puntos o espacios de protección civil, no mezclarlo con alcohol o drogas duras, y no fumar al conducir vehículos o manejar maquinarias.

Refirió que el uso médico ya está autorizado a nivel federal y ya está perfectamente regulado en un reglamento también federal; “se propone divulgar las desventajas y desventajas de los usos médicos, desestigmatizar su uso y quitar restricciones a médicas y médicos homeópatas”.

?También participaron: Andrea Siheyly Buburrón, defensora de mujeres víctimas de violencia y miembro de Mariguana Liberación; Daniel Fabián Martínez Ventura, staff juvenil de comunicación de “Mota México”; Noemi Luna García, Presidenta de la editorial “Eterno Femenino”; Caitlin Donohue, periodista independiente; José Rivera Payán, coordinador del “Plantón 420” en el Senado; Isabel Camarena Reyes, defensora de los derechos de personas con discapacidad, coordinadora de Mariguana Liberación; y Veronnyka Yépez Aguirre, dirigenta Trans y LGBT de Marihuana Liberación.

SEGUIR LEYENDO

Senado frena uso del Servicios Postal Mexicano para envío de drogas y medicamentos

La CDMX albergará la Expoweed para enseñar sobre la cultura del cannabis

Vicente Fox sobre la legalización de cannabis: "Es una de las transformaciones que no se han hecho"

srgc