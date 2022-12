AMLO lamenta haber invitado a Lily Téllez a Morena: “Yo fui el responsable de eso”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un error haber invitado a unirse a Morena a Lilly Téllez y a Germán Martínez. Esta declaración la hizo durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

Ambos llegaron Senado por Morena, pero Téllez cambió su afiliación al PAN y Martínez se convirtió en integrante del Grupo Plural. Con esto, los dos se hicieron críticos de la Cuarta Transformación y del mandatario de México.

López Obrador dijo que las diferencias con Lilly Téllez iniciaron cuando ella trabajaba como periodista en Televisión Azteca y se citó a declarar a favor de Ricardo Salinas Pliego en el caso del homicidio del paco Stanley. Incluso, recordó que en ese momento, se cuestionó si la agresión que ella sufrió no fue un auto atentado.

En 2018, agregó, cuando fue candidato presidencial le propuso a Alfonso Durazo que invitara a la expresentadora de noticias a participar, lo que recibió con sorpresa el ahora gobernador de Sonora.

Aseguró que la funcionaria lo critica de manera frontal sin haberle hecho nada. FOTO: Especial.

“Yo fui el responsable de eso”, reconoció en el salón Tesorería.

"Es que se cometen errores, muchos, no hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno por qué sentirse mal porque uno actúa de buena fe", aceptó.

El presidente refirió que sin realizar ninguna ofensa en contra de la experiodista, ella se convirtió en una de sus mayores críticas e incluso a advertido que lo meterá en la cárcel en caso de ganar la presidencia.

Después de asegurar que el caso de Ricardo Monreal es diferente, el mandatario aseguró que tampoco hizo bien al incluir a Germán Martínez dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Es una gente inteligente, abogado, no, alumno de uno de los fundadores del PAN, de los ideólogos del PAN, (Carlos) Castillo Peraza, así del corte de (Felipe) Calderón. Llegué a la conclusión de que están hechos en serie, son iguales”, apuntó.

Dijo que también al exdirector del IMSS le dio la oportunidad de convertirse en senador debido a que necesitaba una persona buena para el puesto, pero al final también terminó despotricando en contra de él.

El mandatario aseguró que Ricardo Monreal es un caso aparte. FOTO: Presidencia

“Ya no hay que consumir Coca Cola porque no es buena para la salud”

El mandatario también se manifestó en contra de los productos chatarra y el aumento de precios de los mismos en cadenas donde se venden y recomendó mejor ya no consumirlos como el refresco, pues dijo que además hacen daño a la salud y se pueden cambiar por fruta de temporada.

Sin embargo, aclaró que el consumo de esos productos es decisión de cada quien, pero la tarea del gobierno federal debe ser alertar sobre los efectos nocivos para la salud pública.

“Estaba yo viendo de que ahora sin justificación, en una de estas cadenas, los Oxxos, que aumentan todos los precios sin justificación, que va a aumentar la Coca Cola, pues hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca Cola porque no es buena para la salud, y además de eso este le suben el precio, es como las papitas, no sólo es que hacen daño porque tienen mucha sal, no, no sólo es eso, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire”, dijo en la mañanera.

López Obrador aprovechó para destacar que el gobierno federal está enfocado en dos campañas principales, una en contra de la comida chatarra y otra contra el consumo de las drogas.

Dijo que esta bebida es dañina para el organismo. FOTO: Especial.



Sobre la campaña contra las drogas, dijo que el aumento de consumo de esta mucho contribuye a que se mantengan altos los homicidios y otros delitos en México. Criticó nuevamente series de televisión donde exhiben la vida de narcotraficantes como un modelo de vida con lujos.

“No hay campañas de difusión sobre las drogas, sobre el daño a las drogas. Siempre hemos hablado aquí que lo que hay son las series que hasta los jovencitos las ven, las series de estos personajes famosos de Colombia o nuestros famosos, los jóvenes ven esas series. Y nosotros queremos que conozcan la otra cara de la moneda, el daño tan terrible que causan las drogas, cómo destruyen y para eso hay que estar insistiendo mucho”, dijo.

Relaciona las drogas con las maquilas

Al criticar que en Estados Unidos no se tiene una campaña para desincentivar el consumo de drogas en los jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en Guanajuato una alza en el número de homicidios dolosos por la disputa de los carteles para la venta de drogas a los trabajadores de las maquilas

“Una cosa es el tráfico que desde luego se combate, pero lo que más debe preocuparnos es el incremento de consumo interno. Estamos por ejemplo analizando el fenómeno de Guanajuato porque es increíble tantos homicidios, ¿por qué?, ¿qué hay ahí?, excepcional, independientemente que hubo sin duda tolerancia y que puede ser que la siga habiendo de parte de las autoridades locales, aparte de eso ¿por qué tantos homicidios’, ¿por qué los enfrentamiento?”, señaló.

Explicó que “hay una parte que tiene que ver con el incremento al consumo que ha llegado aparejado con el desarrollo de las maquilas, osea, un consumo que tiene que ver con trabajadores de maquilas, hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia, no es lo único pero ya estamos haciendo un análisis de fondo porque eso sí nos preocupa, bueno no solo porque aumente el consumo, se destruyen vidas, sino porque hay homicidios y en muchos casos de gente de inocente”.

El presidente comentó que unas peticiones se ha hecho al gobierno de Estados Unidos y que se está llegando acuerdos es primero el control de las armas y que se lleve a cabo una campaña para dar opciones a los jóvenes.

