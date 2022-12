AMLO enlista los beneficios tras la aprobación de la ley electoral: “Esto apenas comienza"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pese al rechazo del bloque opositor a la Reforma Constitucional en materia electoral, se logró que se aprobara la ley electoral gracias a que se logró obtener la mayoría simple en el pleno de la Cámara de Diputados.

Al iniciar la conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que como “era de esperarse” la oposición rechazó en bloque que los ciudadanos elijan a los consejeros, que se redujera el presupuesto del INE, que se eliminen los 200 diputados plurinominales y de listas, y que disminuyera el presupuesto a los partidos.

"Los opositores no quieren que los ciudadanos elijan a los consejeros (del Instituto Nacional Electoral) y también que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más altos en el mundo, y rechazaron la reducción del número de diputados, además del presupuesto a los partidos políticos”. dijo AMLO.

En ese sentido, el mandatario federal indicó: “Por eso enviamos una iniciativa de Reforma a la Ley Electoral, requería de dos terceras partes de los votos, es decir de 500 a 334 para poder reformarse la Constitución, y como se unieron siempre el PRI y el PAN no hubo esa mayoría… Solo es mayoría simple, la mitad más uno, claro no es lo mismo una Reforma Constitucional a una reforma de ley, se llevó a cabo esta reforma, ya se aprobó la reforma de ley”, resaltó

AMLO destaca los “beneficios parciales”

El jefe del Ejecutivo Federal enlistó lo que llamó “beneficios aún parciales” sobre el contenido de la ley electoral: “Sí se redujo el gasto del INE porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos en general. Se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos, algo es algo con la Reforma a la Constitución hubiese llegado hasta los 15 mil millones de pesos”.

“También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores, pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas y de la sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por lo potentados de México que no quieren la democracia, no quieren que el pueblo sea el que mande”, dijo AMLO.

El miércoles por la madrugada se aprobó la ley electoral. Foto: Archivo

Asimismo, el presidente López Obrador indicó: “Se logró el control de los llamados ‘monederos’ que se entregan antes de las elecciones, dinero en efectivo, tarjetas, y se logró también facilitar el voto de nuestros paisanos en el extranjero, pasará a la Cámara de Senadores, y luego seguramente lo del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, y van a ser los Ministros de la Corte los que van a decidir, esto apenas comienza”, advirtió.

AMLO pide que el tema se siga discutiendo

Para Andrés Manuel López, resulta importante que al tema para reformar los procesos electorales en México se le de seguimiento: “Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia”.

Aseguró que el tema se debe discutir “para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo que elija a los consejeros del INE, no los partidos y que no se gaste tanto dinero en elecciones, que no haya tantos distraídos”, afirmó el mandatario federal.

El secretario de Gobernación dio a conocer el contenido de la ley electoral. Foto: Presidencia

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tomó la palabra y enfatizó que se logró “una reducción sustancial en el aparato administrativo, se le quitan facultades a la secretaría ejecutiva del INE que incluso era quien administraba el gasto del instituto, (ahora) se le otorga a esa facultad a cinco consejeros elegidos por el pleno”, destacó.

Con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, diputados avalaron diversas reformas propuestas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respaldados por sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Ecologista Verde de México (PEVM), entre ellas:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ley General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial. expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

