AMLO lanza reto a los opositores: “Si quieren meterme a la cárcel ya saben en donde voy a estar”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó este miércoles a sus adversarios en caso de que intenten meterlo a la cárcel cuando termine su periodo presidencial el 30 de septiembre del 2024, como los conservadores en Argentina lo están promoviendo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le reiteró su respaldo desde México.

López Obrador destacó que “la cárcel a veces hasta protege”, como sucedió en durante el movimiento del 68 en el que se metió a la cárcel a líderes estudiantiles y se salvaron porque a otros que estaban libres los asesinaron.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar, y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege”, dijo.

“Mi abrazo fraterno, mi solidaridad a Argentina”: AMLO

Sobre la vicepresidente de Argentina, a quien ayer un tribunal penal de ese país la condenó a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron Argentina ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015), sentencia que falta por ratificar la la Cámara de Casación y la Corte Suprema, López Obrador dijo que “es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata”.

“Sin duda es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil porque la derecha, el conservadurismo tiene mucho control en el caso de Argentina como también en Chile y en todas partes los medios siguen siendo muy poderosos, en el caso de Argentina Clarín es muy muy influyente”; dijo.

Cristina Fernández fue sentenciada a 6 años de prisión. Foto: Archivo

-¿Qué mensaje le manda a la vicepresidenta? -se le preguntó.

“Ah, mi abrazo fraterno, mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina. Y hay que seguir adelante, resistiendo. Me gustó mucho su respuesta, decir ‘no voy a ir, hacen esto para que yo vaya de candidata y puedan decir va a ser candidata una mujer acusada de corrupción y que el movimiento que ellos representan se debilite’.

Y dice, ‘pues no voy a ir de candidata, no quiero ser candidata’.

Una actitud muy digna y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa, vulgar porque no va a ir de candidata, para empezar tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones”, contestó.

