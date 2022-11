Un año construyendo de la mano en la Cuauhtémoc

Hace unos días tuve el honor de rendir mi Primer Informe de Actividades de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México como diputado de Morena por la Cuauhtémoc. La rendición de cuentas es un ejercicio fundamental en una democracia representativa como la nuestra, No sólo eso, bajo la aspiración de transicionar a un modelo de democracia participativa, es el acto primero para un diálogo permanente que conecte las calles con el Congreso y de regreso, empezando por difundir lo que se ha hecho.

Con eso en mente, en este último año he tenido el máximo privilegio de acompañar los incansables esfuerzos de vecinas, vecinos, liderazgos y personas activistas para construir una alcaldía y una ciudad más justas, supliendo las grandes ausencias, defiendo lo logrado y señalando los grandes pendientes. Juntas y juntos hemos construido una agenda legislativa, también política y territorial, que día a día profundiza la transformación por la que millones han votado, garantizando una ruta a futuro a través del progresismo. Desde mi perspectiva, esta agenda se sostiene sobre tres grandes pilares: bienestar e igualdad, derechos políticos y empoderamiento ciudadano y derecho a la ciudad. Dividido en estos temas pudimos iniciar un diálogo sobre lo logrado de 2021 a la fecha.

Para continuar y consolidar la transformación que inició en 2015 en la Cuauhtémoc, resulta necesario generar parámetros de inclusión y garantizar el bienestar de todas las personas. Por ello, a lo largo del último año asumimos un compromiso con la salud integral de todas las personas. Empezando con la iniciativa aprobada para consolidar la universalidad en la detección oportuna y la prevención del VIH, y pasando por la iniciativa para la regulación del consumo personal del cannabis, apostamos por una agenda de acompañamiento y responsabilización del Estado desde nuevas perspectivas, alternas a la estigmatización, la discriminación y la privatización. Presentamos también iniciativas para atender a grupos poblacionales con distintos grados de vulnerabilidad, tales como periodistas defensores de derechos humanos y migrantes. Finalmente, logramos un avance central en el combate contra la discriminación y los discursos de odio con la aprobación del paquete de reformas para su sanción administrativa, que ha marcado pauta en la ciudad, el país y la región.

Ampliar el marco de derechos políticos y asegurar su pleno ejercicio ciudadano es también una prioridad de este proyecto de transformación. Y ese es uno de los temas que tenemos más claros en la Cuauhtémoc. No es secreto que, a lo largo de los últimos meses, en el gobierno de la alcaldía se ha impuesto la idea de que el espacio público no es para todas las personas, que ejercicios ciudadanos como el presupuesto participativo sirven a los intereses de un gobierno, y que los intereses particulares pesan más que los públicos.

Finalmente, en este primer año de la II Legislatura hemos diseñado una agenda amplia centrada en reconocer y materializar el derecho a la ciudad. Este concepto va de la mano con el de bienestar: se trata de asumir el reto de que una ciudad rica y diversa como la nuestra, sea capaz de satisfacer todas las necesidades de quienes la habitan y transitan. De la seguridad humana a la accesibilidad en el espacio público, de la igualdad en el goce de los recursos a la garantía de un medio ambiente sano: pensar en el Derecho a la Ciudad nos ha permitido presentar iniciativas como la orientada a la creación de una nueva Ley de Turismo que reconozca áreas de oportunidad como lo son los Museos, el turismo de barrio o el Turismo LGBTIQ+ para promover a la capital como destino nacional e internacional. Entre otros temas, también impulsamos iniciativas para el cuidado forestal, la promoción de huertos urbanos y la reglamentación de los Espacios Culturales Independientes.

Estos son sólo algunos de los temas clave en la construcción de la Ciudad solidaria, justa, igualitaria, sustentable y progresista a la que aspiramos. Para lograrlo, es necesario avanzar con un sentido colectivo. Debemos comprender, en el más puro sentido de la filosofía ubuntu: ni tú ni yo avanzamos, si las demás personas no lo hacen. Por eso, para lo que nos falta de esta legislatura, y los años por venir, mi invitación a la ciudadanía es que no nos soltemos. Sigamos, con demandas claras y sentido humano, imaginando las soluciones que la Cuauhtémoc y la Ciudad requieren, con la confianza de que una nueva política, de causas y no de intereses, es tan posible como urgente.

POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO POR MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX

@TEMISTOCLESVR

MBL