En Tamaulipas velan a Ana, presunta víctima de feminicidio

A una semana de haber sido encontrada en un terreno, fue entregado a la familia el cuerpo de Ana Silvia, presunta víctima de feminicidio en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; antes de desaparecer había intentado denunciar a un agresor.

Una persona cercana a la joven, es la responsable de su muerte, además de que hay otros cómplices, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del estado mantiene con mucho hermetismo el caso.

La tarde de este lunes se realizó el velorio en la colonia Alejandro Briones, al que acudieron amigos y familiares "pedimos al Gobernador que nos ayude en esto, que las investigaciones que por qué se filtraron todos los documentos que tenían en cadena de custodia los policías y que pongan atención", dijo Cinthia Medina, representante del Colectivo Buscando el Camino Hacia Encontrarlo.

La mamá de crianza, Lucía Cuestas Rocha describió a Ana Silvia como una niña buena, que con su hijo de diez años siempre fue responsable "quiero que den con los responsables y que se haga justicia para Ana, porque ella no debió haber muerto así".

Créditos: Especial

Feministas exigen aclarar el caso de Ana

El fin de semana un grupo de feministas y familiares de la joven Ana Silvia Barrera Morales, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del estado aclarar su desaparición y asesinato luego de ser encontrado su cadáver en una brecha del ejido la Pedrera en Altamira.

En la explanada de la plaza Constitución, las mujeres protestaron portando cartulinas; acusan al personal de la Unidad de Investigación no hacer su trabajo pues Ana ya había intentado denunciar a su ex pareja de acosarla, secuestrarla y violarla.

"Ellos no tenían conocimiento de que estaba desaparecida, solo mostraron credenciales y pertenencias, pero no les dejaron ver el cuerpo. Ana estuvo viviendo conmigo y mi familia por temor a su ex pareja que la perseguía y la acosaba, levantó una denuncia en junio porque tenía golpes. Le dijeron que no porque quizás ella se había hecho los golpes y no tenía testigos. Me dice llorando a mi amiga y mamá porque dice que yo me golpee. No quiso regresar a las autoridades porque sabía que no la iban a defender", declaró.

