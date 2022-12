Ciro Gómez Leyva: localizan un auto involucrado en el atentado contra el periodista

La mañana de este viernes 30 de diciembre, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en la agresión al periodista Ciro Gómez Leyva, en calle Sur 81, avenida Lorenzo Boturini, de la alcaldía Venustiano Carranza, esto como resultado de las labores de investigación.

El auto localizado este último viernes de 2022 fue llevado a un depósito vehicular ubicado en el Centro Histórico. | FOTO: SSC

Cabe recordar que esta mañana durante la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista "para que no se piense que ya se quedó en el olvido”.

Por su parte, la mandataria capitalina reiteró su compromiso de que no cerrarán las investigaciones hasta aclarar los hechos, pero mantendrán el sigilo para cuidar el caso y que no haya problema en las detenciones, por lo que externó: “Como ustedes saben se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno sino vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos, de los autores materiales”, dijo.

Se hizo un seguimiento a través de las cámaras del C5. | FOTO: Twitter @GobCDMX

De acuerdo con los detalles que dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch el pasado 16 de diciembre durante la conferencia de la jefa de Gobierno, se analizaron las cámaras de videovigilancia y se encontró que los presuntos responsables viajaban a bordo de un vehículo negro y una motocicleta del mismo color, pero con naranja, la cual era tripulada por dos personas, asimismo, se puedo verificar que iban siguiendo al periodista. Fue a las 11:02 horas del jueves 15 de diciembre cuando se pudo ver el paso de la camioneta sobre avenida Universidad y metros atrás, se observó a un vehículo el cual posiblemente también lo iba siguiendo.

"La agresión ocurre a las 11:10 de la noche, por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada, después del atentando a las 11 con 12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre avenida Insurgentes al Norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. A las 11:18 se le observa sobre Eje 8 Sur, entre Coyoacán y Amores, el seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad". señaló García Harfuch.

Se logró la localización y aseguramiento de uno de los vehículos involucrados. | FOTO: Twitter @GobCDMX

La agresión contra Ciro Gómez Leyva

El jueves 15 de diciembre el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque armado en su contra cuando llegaba a su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, un grupo de sujetos le dispararon a la camioneta en la que viajaba. Gracias al blindaje con el que contaba el vehículo, el comunicador resultó ileso por lo que horas después pudo dar sus primeras impresiones de lo que vivió.

El periodista dio a conocer que el ataque fue a las 23:10 horas, a 200 metros de su casa donde dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo, sin embargo, el blindaje de la camioneta que él manejaba lo salvó y dio aviso de lo ocurrido a las autoridades, minutos más tarde agradeció los mensajes de apoyo y compartió fotografías de cómo quedó su vehículo tras el ataque.

A través de sus redes sociales el periodista informó sobre lo que le sucedió. | FOTO: Twitter @CiroGomezL

Minutos después del atentado contra el comunicador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que acababa de hablar con Gómez Leyva, a quien se le brindó protección a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y se iniciaron las investigaciones con cámaras del C5, asimismo, le brindó su solidaridad y apoyo.

Gracias al blindaje de su camioneta evitó que las balas lo alcanzaran. | FOTO: Twitter @CiroGomezL

