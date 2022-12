Difunden el video del atentado contra Ciro Gómez Leyva: "Fue un ataque directo"

Durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch dio más detalles sobre el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el jueves por la noche cuando estaba por llegar a su domicilio y las acciones que se han tomado desde entonces.

"El Centro de Comando y Control Poniente emitió la alerta de disparos en la colonia Florida de Álvaro Obregón, de manera inmediata los mandos de la policía llegaron al lugar encabezados también por el subsecretario de Operación Policial. Él acudió al sitio junto con un equipo especializado para recabar información, posteriormente se incorporó un equipo de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, en el lugar en donde se recuperaron los casquillos percutidos se inició la investigación" señaló.

Se hizo un seguimiento a través de las cámaras del C5. | FOTO: Twitter @GobCDMX

Luego de analizar las cámaras de videovigilancia, se encontró que los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas y se pudo verificar que la motocicleta iba siguiendo al periodista Ciro Gómez Leyva y fue a las 11:02 cuando se puede ver el paso de la camioneta sobre avenida Universidad y metros atrás se observa un vehículo que posiblemente también lo iba siguiendo.

"La agresión ocurre a las 11:10 de la noche, por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada, después del atentando a las 11 con 12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre avenida Insurgentes al Norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. A las 11:18 se le observa sobre Eje 8 Sur, entre Coyoacán y Amores, el seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad". señaló García Harfuch.

Se siguió la ruta de la motocicleta. | FOTO: Twitter @GobCDMX

Finalmente, el titular de la SSC capitalina puntualizó que no van a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer lo ocurrido, asimismo, pidió apoyo y comprensión para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación y concluyó: "Tenemos muchos datos reservados, pero los avances los iremos compartiendo, ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata" subrayó Omar García Harfuch.

Por otro lado, confirmó que fue el copiloto de la motocicleta quien efectuó los disparos aunque no se descarta aún que hayan habido disparos provenientes de otro vehículo, pero esta información tendrá que se confirmada por los peritos. En tanto, volvió a mencionar que tanto el periodista como su familia contarán con seguridad.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa y la jefa de Gobierno condenó el ataque al periodista: "Como saben ya, desde ayer en la noche estuvimos en contacto con él, brindándole toda la protección que requiere y todo el apoyo, nuestra solidaridad y apoyo. Y, por supuesto, que vamos a estar pendiente de él, de su familia para que pueda recibir toda la protección del Gobierno de la Ciudad. Y nuestro compromiso de hacer todas las investigaciones para llegar a los responsables de este atentado".

El ataque directo contra el periodista Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva dio a conocer el jueves por la noche el atentado contra su persona, mediante un par de tuits externó lo que vivió cuando se dirigía a su domicilio: "A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades".

Posteriormente, publicó las fotografías de cómo quedó su camioneta tras el ataque, en ella se pueden ver varios impactos por arma de fuego y fue precisamente gracias al blindaje con el que contaba como logró salvarse de ser ser asesinado, luego levantó la denuncia correspondiente y en la zona se registró una movilización policiaca.

El comunicador publicó en Twitter lo que vivió. | FOTO: Twitter @CiroGomezL

Horas después, durante su espacio en Radio Fórmula, el comunicador dio sus primeras impresiones de lo ocurrido: "Yo viví un atentado anoche... sufrí un atentado anoche esta es la relación de hechos, esto es lo que pasó, salí ileso, me protegió el blindaje, no tengo un rasguño, no tengo una herida, no tengo nada y es lo que tengo que decir".

Asimismo refirió que no había recibido amenazas anteriormente y sobre los responsables, aclaró: "No tengo a quien responsabilizar, sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande, no voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa".

