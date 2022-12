Las primeras declaraciones de Ciro Gómez Leyva tras el ataque armado en su contra: "No había recibido nunca una amenaza"

El jueves por la noche el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque armado en su contra cuando llegaba a su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón cuando un grupo de sujetos les dispararon a la camioneta en la que viajaba. Gracias al blindaje con el que contaba el vehículo, el comunicador resultó ileso por lo que horas después pudo dar sus primeras impresiones de lo que vivió.

Fue en su programa de Radio Fórmula del viernes por la mañana donde el comunicador dio sus primeras declaraciones del atentado que denunció el jueves a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL".

"No había recibido nunca una amenaza" aclaró el comunicador y agregó que la situación le genera tristeza ya que valora vivir en la Ciudad de México, lugar en donde por poco dos sujetos le quitan la vida. Asimismo, sobre los presuntos responsables refirió: "No tengo a quien responsabilizar, sé que la tentación de responsabilizar a uno u otros es muy grande, no voy a hacer conjeturas porque no tengo un solo elemento para suponer que fue tal cosa".

Con un semblante de preocupación, el comunicador habló sobre lo ocurrido por la noche y aseguró encontrarse con bien: "Yo viví un atentado anoche... sufrí un atentado anoche esta es la relación de hechos, esto es lo que pasó, salí ileso, me protegió el blindaje, no tengo un rasguño, no tengo una herida, no tengo nada y es lo que tengo que decir".

Por otro lado, aseguró que "la vida tiene que seguir", pues aseguró que tampoco se trata de vivir encerrado y aclaró que los hechos habrían durado aproximadamente 10 segundos y no tiene muy claros algunos detalles, como señas particulares de los hombres que le dispararon y confía en en trabajo de las autoridades para ubicarlos a los presuntos responsables.

Información en desarrollo...

