"No pararé hasta que sea encarcelado": el hijo del señor de los tamales asesinado por un ebrio convoca a una marcha

La tarde de este martes 27 de diciembre Raziel Claudio, hijo del vendedor de tamales que fue asesinado al ser atropellado en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, convocó a una marcha pacífica el próximo jueves 29 de diciembre con el objetivo de que el caso de su padre no quede impune.

A través de una publicación de Facebook, el joven estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) campus Cuautitlán, perteneciente a la UNAM, explicó que la movilización será a las 12:00 horas partiendo desde la Avenida del Jacal, frente al gimnasio Pablo Colin en la colonia la Perla, "esto con la intención de ejercer presión en la Fiscalía para tener justicia por mi padre".

De igual forma, Raziel se mostró agradecido con la sociedad civil y medios de comunicación que se han encargado de visibilizar el caso que tiene en conmoción al municipio de Cuautitlán Izcalli. Cabe señalar que este lunes los familiares del hoy fallecido denunciaron que Omar "N", presunto homicida, fue puesto en libertad debido a que "su plazo de 48hrs había pasado, y que al hacerse cargo de la supuesta indemnización ya no había problema alguno".

"Agradezco el apoyo de todas las personas que me han brindado su apoyo, así como de las televisoras que han ayudado a que se difunda el caso de mi papá. Hoy hago justicia por ti papá, y no parare hasta que sea encerrado tú asesino", se lee en su publicación.

La movilización será a las 12:00 horas partiendo desde la Avenida del Jacal, frente al gimnasio Pablo Colin en la colonia la Perla

Foto: Especial

Denuncian liberación del presunto homicida

Jorge Claudio tenía 47 años de edad y llevaba 20 años comerciando tamales. Durante sus últimos años de vida vendía en la colonia Santa María las Torres. Las autoridades aún no se han posicionado al respecto sobre el hecho, sin embargo, Raziel aseguró que luchará hasta que se haga justicia.

Raziel comentó a los medios que el día de la tragedia su papá salió a vender con su hermano Joab y le dijo "adelántate, hijo, voy a echar una torta". El hermano se quedó esperando más adelante, pero nunca llegó su papá. Entonces, un cliente le dijo que acababan de matar a un tamalero más abajo.

Jorge Claudio fue sepultado en el panteón San Juan de Atlamica, ubicado en Cuatitlán Izcalli. Mientras, su familia exigió que su presunto homicida no salga en libertad.

En la grabación puede verse al tamalero caminar empujando su vehículo, cuando pasa por una curva, que se forma por una bifurcación en avenida Morelos, esquina con calle Torre Omega, un Mini Countryman Cooper D color gris con franjas negras, se aproxima a toda velocidad, pero en lugar de esquivarlo lo embiste, haciendo que él y sus productos salgan volando. El cuerpo y los productos quedaron tirados en el asfalto.

Su irresponsabilidad no se limitó a conducir en estado de ebriedad, también implicó que tras atropellar al hombre no se detuviera a ayudarlo, sino siguiera su camino con normalidad para darse a la fuga. Sin embargo, no contaba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli lo perseguirían y lograrían darle alcance.

Una vez que alcanzaron a Omar “N”, lo arrestaron y lo llevaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde quedó a disposición mientras la dependencia integra la carpeta de investigación correspondiente.

SEGUIR LEYENDO

Cancún: Fiscalía investiga una balacera entre narcomenudistas que dejó dos muertos y cuatro herido

AMLO llama inhumano y anticristiano al gobernador de Texas por su cruel política antimigrante

Tenencia: ¿Quiénes deben pagar el refrendo vehicular en el 2023?