FUERTE VIDEO: tamalero muere tras ser atropellado en Cuautitlán Izcalli

Nuevamente el alcohol y la irresponsabilidad se conjugaron para causar una terrible tragedia, pues un conductor que manejaba en estado de ebriedad atropelló y mató a un tamalero que circulaba en su triciclo por una calle de la colonia Atlanta, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El responsable de dejar a una familia sin sustento y sin poder celebrar la Navidad, Omar “N”, fue detenido tras causar la muerte del hombre trabajador, que salió a ganarse la vida, pero terminó perdiéndola.

La víctima fue identificada como Jorge Claudio, quien salió la mañana de esta Nochebuena a vender su mercancía, Cámaras de seguridad captaron en video la tragedia, en la grabación puede verse al tamalero caminar empujando su vehículo, cuando pasa por una curva, que se forma por una bifurcación en avenida Morelos, esquina con calle Torre Omega, un Mini Countryman Cooper D color gris con franjas negras, se aproxima a toda velocidad, pero en lugar de esquivarlo lo embiste, haciendo que él y sus productos salgan volando. El cuerpo y los productos quedaron tirados en el asfalto.

Su irresponsabilidad no se limitó a conducir en estado de ebriedad, también implicó que tras atropellar al hombre no se detuviera a ayudarlo, sino siguiera su camino con normalidad para darse a la fuga. Sin embargo, no contaba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli lo perseguirían y lograrían darle alcance.

Este es el auto con el que fue atropellado el tamalero. Foto: Carlos Jiménez.

Una vez que alcanzaron a Omar “N”, lo arrestaron y lo llevaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde quedó a disposición mientras la dependencia integra la carpeta de investigación correspondiente.

En tanto, el cuerpo de la víctima mortal fue trasladado al Centro de Justicia, donde se espera que su familia lo identifique para posteriormente hacer la entrega de los restos mortales.

Mortalidad y alcohol

En México el consumo de alcohol es la cuarta causa de mortalidad, no solo porque es uno de los principales factores de riesgo para la carga de enfermedad, también porque bajo sus efectos, ocurren varios accidentes. El Inegi reportó 6 mil 521 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, de las cuales 5 mil 966 corresponden a hombres y 555, a mujeres.

Según el Gobierno federal, cada año mueren 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. México ocupa el 7º lugar mundial en muertes por esta causa.

DMGS

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Captan brutal atropellamiento, policía persigue al conductor y lo detiene en la colonia Guerrero

VIDEO ESCALOFRIANTE | atropella dos veces a un hombre por un simple altercado vial en Toluca