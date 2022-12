Julión Álvarez da la cara tras concierto en estado de ebriedad: “Respeto y acepto la crítica”

Julión Álvarez ha causado gran emoción entre sus fans por su regreso a los escenarios tras hacer frente los problemas que tuvo con las autoridades en Estados Unidos; sin embargo, su más reciente presentación en Querétaro le ganó fuertes críticas al ser captado en estado de ebriedad, algo por lo que compartió un mensaje en el que explica lo sucedido y dijo no estar arrepentido ya que era un momento de celebración.

El intérprete de “El color de tus ojos” dio de qué hablar este fin de semana cuando se hizo viral en redes sociales un video en el que supuestamente ofrece un concierto bajo los efectos del alcohol, pues se le escucha arrastrar las palabras, apenas podía mantenerse de pie y cedía el micrófono al público en constantes ocasiones para que fueran ellos quienes terminaran la melodía.

Tras lo ocurrido, este lunes el también compositor compartió un video en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje en el que explica que todo se trataba de un momento de celebración en Querétaro cuando su hermano, Ricardo Álvarez, le llevó como sorpresa al grupo Traviezoz de la Zierra que hicieron un corrido en su honor llamado “A mi paso” y que habla sobre las dificultades que enfrentó durante 5 años por las acusaciones en su contra.

“Quisiera dar una explicación porque sé que merecen mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte (…) Me la cantan, me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar. No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza. Lo disfruté como no tienen idea. Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y se que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica. Juro que a nadie le deseo que lo viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo”, escribió el cantante.

Julión Álvarez sobre beber en conciertos

En medio de la polémica por el concierto en estado de ebriedad, internautas recordaron que no es la primera vez que Julión Álvarez se presenta bajo los efectos del alcohol ya que en marzo pasado se difundió un video en el que se le ve bebiendo directamente de una botella de tequila durante un concierto de Alfredo Olivas, todo mientras una persona del staff intenta sostenerlo para evitar que caiga.

A la controversia se suman sus declaraciones de octubre pasado en las que advierte a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sobre las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas durante sus conciertos, esto por las críticas que el cantante se llevó por su forma de beber aún cuando ya presentaba problemas graves de salud al respecto.

“No estoy tan viejo, tengo 39 años, 20 desvelándome y 18 tomando. Ha sido una vida demasiado a la carrera, por salud decidimos bajarle tantito (…) Desgraciadamente, a veces uno no lo sabe controlar y te vas recio de la emoción, adrenalina, gusto. Te gana y el alcohol es traicionero”, dijo en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”.

