AMLO llama inhumano y anticristiano al gobernador de Texas por su cruel política antimigrante

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "inhumano y muy anticristiano” al gobernador de Texas, Greg Abbott, luego de que envió camiones con migrantes dentro a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, además de enviar otros más a Nueva York, Washington y Chicago, donde se registran bajas temperaturas.

López Obrador acusó a los responsables de envíar a los migrantes a dichas ciudades de implementar medidas utilizando el dolor y la necesidad de este sector por xenofobia y “politiquería” ante el envío de los migrantes a la residencia de la vicepresidenta estadounidense.

Sin embargo, el mandatario federal contrastó las medidas que ha llevado a cabo la administración del presidente Joe Biden ante la entrega de visas temporales de trabajo que emitió para los ciudadanos que llegan de Venezuela al territorio estadounidense.

No obstante, Andrés Manuel López afirmó que hay un grupo antiinmigrante en Estados Unidos del cual el gobernador Abbott forma parte. “Puede ser que el gobernador de Texas vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano”, señaló el jefe del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con López Obrador, hay algunos estadounidenses que no quieren regularizar la situación de los migrantes que llegan al país, ya que aseveró que de esa forma pueden abusar de ellos. “No les pagan lo que les deben de pagar, no les dan prestaciones sociales, los pueden despedir cuando les da la gana, pero eso ya no podemos seguirlo aceptando”, enfatizó AMLO.

En la visita de Biden a México, AMLO hablará sobre la migración

En la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador informó que durante el desarrollo de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en México, donde estará presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente Joe Biden, hablará sobre el tema de la migración, en el tocará la medida de la entrega de las visas temporales de trabajo en Estados Unidos.

AMLO y Abbott difieren de las políticas migratorias. Foto: Archivo

Adelantó que planteará con Joe Biden el desarrollo de una programa de apoyo a los países con mayores índices de pobreza, que hace que la gente salga de sus naciones en busca de mejores condiciones de vida que la encuentran en el “sueño americano” en la Unión Americana.

En ese sentido, López Obrador reconoció el buen trabajo que el gobierno de Biden hizo con los migrantes venezolanos a quienes les entregó las visas temporales de empleo, situación que dijo, podía replicarse para los connacionales, además de los migrantes centroamericanos.

"Hay algo que se echó andar el gobierno del presidente Biden que funcionó, ojalá se pueda replicar y emplear, en el caso de migrantes venezolanos que se otorgaron alrededor de 25 mil visas o permisos para trabajo temporal”, destacó el presidente de la República.

