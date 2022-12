Hoy se sabrá sí es rabia lo que tiene graves a los niños mordidos por un murciélago en Oaxaca

Dos de los tres niños que fueron mordidos por un murciélago en el estado de Oaxaca se encuentran en un estado de salud grave, por lo que el sistema de salud del estado los atiende con medicamentos contra la rabia; sin embargo, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que aún no se ha comprobado que el virus esté presente, por lo que será esta tarde cuando se conozca si se trata un caso de dicho virus.

En la Mañanera en Palacio Nacional, López-Gatell respondió el cuestionamiento sobre el tiempo en que se pueda saber si es o no rabia lo que mantiene graves a los dos hermanos, la niña de 8 y el niño de 7 años de edad. “Hoy podríamos saberlo aunque no es fácil desde el punto de vista técnico, depende de la muestra que se toma”, dijo y agregó:

“La condición de los dos menores es una enfermedad que clínicamente parece compatible con la rabia. Se tratan como si fuera rabia al utilizar la vacuna y un producto: inmunoglobulina, (que es para) neutralizar al virus rábico en caso que lo detecten”

Ayer, la doctora Rosy Arias, directora Hospital Civil Oaxaca donde se encuentran internados los tres niños que son hermanos, informó en entrevista para el Heraldo Radio en A la una, que “el menor de 7 años ya no presenta reflejos primarios. Estamos por declarar muerte cerebral”.

Mientras que la niña de 8 años está bajo ventilación mecánica aunque todavía presenta reflejos primarios, indicó la directora, quien agregó que la paciente seguirá en observación, pero reconoció que el pronóstico de su recuperación no es satisfactorio.

Indagan si fue uno o más murciélagos los que atacaron

López-Gatell indicó que se desconoce si los niños fueron atacados solamente por uno o fueron varios murciélagos los que los mordieron, debido a que los infantes están con mayor riesgo de exposición a los encuentros con animales silvestres al vivir en el poblado de San Lorenzo Texmelucan en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, zona que está alejada a 100 km de la capital oaxaqueña.

Investigan si fue uno o más murciélagos los que mordieron a los niños. Foto: Especial

En ese sentido, señaló que los animales silvestres son los principales transmisores del virus de la rabia, la cual no se puede eliminar, por lo que al atacar a los humanos es fácilmente contagiable, dijo el subsecretario de Salud:

“Es una de las comunidades más pobres con condiciones de marginación. El centro de salud está a 2 horas y media de esta comunidad, entonces lo que puede ocurrir es que fauna silvestre, en este caso murciélagos, ataquen los seres humanos”.

López-Gatell aclaró que en este caso no aplica una alerta, ya que es un caso individual que desafortunadamente afecta a tres menores.

Dijo que en una comunidad rural de Nayarit una mujer de 29 años fue mordida por un gato semidoméstico también presenta un caso compatible con rabia, y que tampoco amerita una alerta.

"La rabia es un virus que se transmite generalmente por animales, eso se llama una zoonosis, en el mundo silvestre, en animales silvestres está todo el tiempo, no es una enfermedad eliminable, no es desafortunadamente, pero es una realidad, no se puede eliminar la rabia porque principalmente el virus de la rabia se transmite de entre animales silvestres", indicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar e Iván E. Saldaña

RMG