Hoy se publica el decreto de “vacaciones dignas”: AMLO afirma que a los empresarios sí les alcanza

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal publicará hoy por la tarde el decreto de la reforma conocida como “vacaciones dignas” para los trabajadores del país, y descartó afectaciones para los empresarios pues, dijo, “sí les alcanza” para pagar las vacaciones a sus empleados porque el gobierno no aumentará impuestos ni insumos básicos.

En la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, expuso que era necesario aumentar el número de días que el patrón debe garantizar a sus empleados para descansar y favorecer a la regeneración del tejido social a través de la convivencia familiar.

Y es que la reforma laboral aprobada por el Congreso, que entrará en vigor el 1 de enero del 2023, duplica desde el primer año el número de días de vacaciones, de seis a 12 días, y consecutivamente aumentarán anualmente con la antigüedad.

"Sí, es que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para pensar. En mi caso, pues como ya no tengo mucho qué pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son 8 y 8, son 16 de trabajo y 8 de descanso, que a veces son 8 que son muy buenos porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos, pero cuando no se puede pues ni modo”, dijo.

AMLO destaca que no haya aumento de precios

AMLO ya firmó el decreto de las "vacaciones dignas". Foto: Archivo

López Obrador dijo que hoy las empresas tienen más utilizado porque el país tiene más crecimiento económico y por lo tanto les genera más ventas, además, el gobierno está apoyado con no aumentar el precio de gasolinas, energía ni los impuestos.

“¿Por qué no aumenta el precio de las gasolinas, por qué no aumenta el precio de la luz, por qué no aumentan los impuestos? Ah, porque no se permite la corrupción, porque ya no hay corrupción en el gobierno y porque no hay gastos superfluos, innecesarios, y todo esto beneficia ¿a quién?, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a todos.

Entonces, sí alcanza para decir, sí podemos pagar las vacaciones, además, imagínense, después de las vacaciones van a llegar los trabajadores pero con muchísimas ganas de trabajar”, dijo.

RMG