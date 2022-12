Soñaba con ir al Mundial de 2026 y murió atropellado: Jorge era tamalero y el sustento de su familia

El alcohol y la irresponsabilidad se unieron nuevamente para dejar con el corazón roto a una familia del Estado de México, específicamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Jorge Claudio, de 47 años de edad, dedicado al comercio de tamales, murió asesinado luego de que un conductor lo arrollara en avenida Morelos, esquina con calle Torre Omega. Cámaras de seguridad captaron en video la tragedia, en la grabación puede verse a un Mini Countryman Cooper D color gris con franjas negras, aproximarse a toda velocidad, pero en lugar de esquivarlo lo embiste, haciendo que él y sus productos salgan volando. El cuerpo y los productos quedaron tirados en el asfalto.

Su irresponsabilidad no se limitó a conducir en estado de ebriedad, también implicó que tras atropellar al hombre no se detuviera a ayudarlo, sino siguiera su camino con normalidad para darse a la fuga. Sin embargo, no contaba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli lo perseguirían y lograrían darle alcance.

Una vez que alcanzaron a Omar “N”, lo arrestaron y lo llevaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde quedó a disposición mientras la dependencia integra la carpeta de investigación correspondiente. Sin embargo, la noche de este lunes Raziel, hijo mayor de la víctima, dijo que el presunto homicida fue liberado porque "su plazo de 48hrs había pasado, y que al hacerse cargo de la supuesta indemnización ya no había problema alguno".

Jorge Claudio tenía 47 años de edad y llevaba 20 años comerciando tamales. Durante sus últimos años de vida vendía en la colonia Santa María las Torres. Aquel día de la tragedia, relata Raziel, su papá salió a vender con su hermano Joab y le dijo "adelántate, hijo, voy a echar una torta". El hermano se quedó esperando más adelante, pero nunca llegó mi papá. Entonces, un cliente le dijo que acababan de matar a un tamalero más abajo.

Foto: Especial

Soñaba con ir al Mundial y era el sustento de la familia

En redes sociales se ha vuelto viral el caso y a través de Facebook los vecinos de la colonia La Perla recuerdan a Jorge con un video donde se le aprecia preparando sus famosos tamales de rajas, pollo deshebrado y queso oaxaca. Los clientes lo consumían mucho, principalmente por su preparación de salsa verde y también de mole.

En las imágenes se observa la pasión y el cariño con lo que Jorge preparaba sus tamales para todos los días salir de su casa y ganarse la vida honradamente. "Es verdad que mi padre era nuestro sustento económico de toda mi familia, puesto que el hacía los tamales y nosotros le ayudamos a venderlos", comentó Raziel.

Raziel publicó en redes que no descansará hasta que el caso de su padre tenga justicia

Foto: Especial

Su hijo mayor lo describe como un padre "amoroso, responsable, trabajador y siempre preocupado por que tuvieran una preparación académica", por lo que los apoyaba con todos sus gastos en estudios. Raziel, de 21 años de edad y estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, y Joab, de 18 años y estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Icel.

El joven, en una de sus publicaciones, recordó con tristeza que uno de los sueños de su padre era asistir al Mundial de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, es una promesa que le fue arrebatada por un conductor que ahora se encuentra libre.

Su hijo mayor difundió una fotografía junto a su padre para agradecerle que siempre los apoyó para que tuviera una carrera universitaria

Foto: Especial

"Recuerdo que nos mencionabas a mi y a Joab que querías ir al mundial de México, y ahora se me arrebato la oportunidad de cumplirte eso. Te amo papá, mi Jorge, te prometo que le echaré ganas y que estés dónde estés, te haré sentir orgulloso. Gracias por darme todo lo que hoy tengo:Un futuro", sentenció

Raziel se sinceró y declaró que no descansará hasta que su papá tenga justicia, ya que era un hombre querido por su comunidad y con metas que cumplir. "Quizás la familia del asesino tenga mucho dinero e influencias, pero yo alzare la voz y no voy a parar hasta tener la justicia que merecía mi papá", concluyó.

Los tamales de Jorge eran muy solicitados en su colonia y en redes sociales se difundió un video donde se aprecia compartiendo su receta

Foto: Especial

En México el consumo de alcohol es la cuarta causa de mortalidad, no solo porque es uno de los principales factores de riesgo para la carga de enfermedad, también porque bajo sus efectos, ocurren varios accidentes. El Inegi reportó 6 mil 521 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, de las cuales 5 mil 966 corresponden a hombres y 555, a mujeres.

Según el Gobierno federal, cada año mueren 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. México ocupa el 7º lugar mundial en muertes por esta causa.

*Con información de Diana Mabel González Salgado

