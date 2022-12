México vivirá una "tripledemia", causará más hospitalizaciones de menores de edad

Los niños latinoamericanos, incluidos los mexicanos, enfrentan en la actualidad una triple amenaza de virus respiratorios, de los cuales el sincitial está atacando con fuerza a los bebés de pocos días de nacidos, por lo que los especialistas urgen a extremar las medidas preventivas y evitar exponer a los menores a aglomeraciones.

Expertos en salud han llamado al fenómeno como una "tripledemia", conformada por el virus sincitial respiratorio (VSR), el Covid-19 y la gripe estacional, lo cual está causando un aumento de las hospitalizaciones de menores e incluso ha provocado en algún momento de este año la saturación de servicios hospitalarios en varios países, así como picos elevados de casos en otros.

Los dos primeros años de la pandemia de Covid-19, en los que se cerraron centros educativos en la región latinoamericana, obligó a los padres de familia a mantener a los niños en casa y a limitar su interacción social. Esta medida, si bien es cierto tenía como fin la protección de los menores y sus familias, también causó que los niños no estuvieran expuestos a otros virus y no desarrollarán las defensas respectivas.

De cada 100 niños enfermos por virus sincitial se internan a 5

Lydiana Ávila, neumóloga pediatra del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, declaró esta semana en una entrevista con la agencia Efe que esta situación ha provocado que la cantidad de niños susceptibles al virus sincitial sea mayor.

"El virus sincitial es un virus que en todos los países tiene épocas en las que circula y afecta a los niños menores de 2 años. A los 4 años ya el 90 % de la población pediátrica tiene anticuerpos contra el virus sincitial, que los adquiere en sus primeros años cuando sufre la infección o cuando la madre pasa los anticuerpos a los bebés en el útero o mediante la lactancia materna", explicó Ávila.

La especialista detalló que de 100 niños que se enferman por virus sincitial hay 5 que generalmente se internan en un hospital. "Sin embargo, este año hemos visto algo atípico y los datos los vamos a sacar de forma retrospectiva porque hay una mayor cantidad de susceptibles que no se enfermaron en 2020 y 2021", comentó Ávila.

Por su parte, el doctor Alejandro Macías destacó que hasta el momento aún no están desbordados los servicios de urgencias pediátricas: "En México también hay muchos casos, pero hasta donde entiendo todavía no están desbordados los servicios de urgencias pediátricas, pero sin duda vamos a ver esa tripledemia en niños menores de dos años de edad, sobre todo. Es el equivalente a una estación normal de influenza muy intensa y hay que decir que en este momento ya no es peor Covid-19 que la influenza", declaró.

100 mil menores de 5 años fallecieron en 2005

En noviembre pasado la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, alertó sobre la "triple amenaza" de virus respiratorios en la región e insistió en la importancia de las medidas preventivas y la vacunación. Más de 100 mil menores de cinco años fallecieron en 2019 por infecciones respiratorias asociadas a este virus en todo el mundo, el 97 % en países de ingresos medios o bajos, de acuerdo con datos oficiales.

La tripledemia que afecta a la región latinoamericana puede ser enfrentada por los padres de familia retomando las medidas preventivas que se aplicaron contra el Covid-19. Por su parte, la directora de la fundación Fiquires de Colombia, Martha Herrera, informó a Efe acerca de la importancia de las medidas preventivas y de que la población haga conciencia del riesgo que corren los niños de pocos meses de nacidos de desarrollar una enfermedad grave a causa del virus sincitial respiratorio.

"Las maternas deben lavarse las manos a toda hora y también que donde hay niños recién nacidos o prematuros evitar las visitas hasta que los niños tengan 6 meses y el uso de tapabocas constante para protección de los menores", aseveró. Herrera comentó que los menores de 5 años están padeciendo dificultades respiratorias de forma agresiva, incluso con ingresos en unidades de cuidados intensivos en toda la región.

