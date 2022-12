Alejandro Macías asegura que “no es ninguna sorpresa” repunte de contagios de Covid-19

Alejandro Macías, médico infectólogo, señaló que no es ninguna sorpresa la sexta ola de contagios de Covid-19 en México, aunque reconoció que esto ya será un tema recurrente durante las temporadas de frío.

Explicó que las diferentes variantes del virus que han surgido van a significar focos de infección. “Lo peor de la pandemia ya pasó sin duda, pero todavía tendremos situaciones como estas”, agregó.

El experto en salud anotó que todavía hay que seguir cuidándonos. Recomendó seguir usando el cubrebocas, evitar tumultos de personas, ventilar lugares cerrados, así como completar el esquema de vacunación, en especial contra la influenza.

Pese al incremento de casos de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias en México, asociadas a la baja de la temperatura ambiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que desde el gobierno federal repitan medidas para la población como el encierro y el trabajo en casa, llamado home office.

“No, no, no tenemos nada excepcional, extraordinario; cuidarnos, nada más, salir abrigados lo más que se pueda, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, pero no tenemos una situación crítica en todo el territorio”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.