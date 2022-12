AMLO responde a los periodistas que se quejan de hostigamiento: "No tienen autoridad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este lunes que “no tienen autoridad moral” la mayoría de periodistas e intelectuales que emitieron una carta el pasado 21 de diciembre en la que le piden a él cesar “el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos”.

Desde Palacio Nacional, en la Mañanera, el mandatario federal argumentó que los periodistas firmantes tuvieron “un pacto de silencio” con sus antecesores en la Presidencia de la República para no hablar del alto índice de letalidad de civiles que resultaron de la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón.

"Pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio y en televisión, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral, nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos por convicción, nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder.

Nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto, para nosotros el poder sólo es puro, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, no es sinónimo de autoritarismo ni de corrupción ni de prepotencia”, dijo.

AMLO acusó que dueños de los medios hicieron un pacto de silencio con Calderón. Foto: Archivo

La misiva pública fue emitida en solidaridad del periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que la semana pasada fue víctima de un atentado.

AMLO acusa que en 2011 hubo pacto de silencio

En la Mañanera, López Obrador pidió a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, proyectar una fotografía del 2011 en la que Felipe Calderón aparecen dueños de medios de comunicación como Olegario Vázquez Aldír y Emilio Azcárraga y periodista como Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga y Pascal Beltrán del Río.

“Es una foto en donde convoca a todos los medios de información para guardar silencio, creo que fue en el 11, que fue el año de más enfrentamientos y del mayor índice de letalidad, 2011, son los que ahora están contra nosotros”, dijo.

Resaltó que el gobierno de la 4T busca “hacer el contraste sin enfurecernos, serenos, tranquilos, pero sí informar para que nunca más se silencie a los medios de comunicación, ya sea por intereses políticos o intereses económicos, que la prensa sea verdaderamente libre, distante lo más que se pueda del pueda y lo más cercano que se pueda al pueblo porque eso es también un distinto que no tienen”.

“Para los medios, el pueblo no es actor principal en la historia, no es protagonista principal para los medios o para algunos medios de comunicación los actores principales son los que forman parte de la llamada sociedad política o círculo rojo. Lo que llaman círculo verde o pueblo esos no”, agregó.

RMG