A Ana María la quemaron viva dentro de su casita de cartón en Chimalhuacán

Un caso más de violencia contra las mujeres conmocionó a Chimalhuacán, Estado de México, pues dejó ver que en algunas ocasiones la vulnerabilidad es un campo de cultivo para los crímenes más atroces, además de revelar lo que viven las habitantes de la periferia. El pasado 14 de diciembre un hombre conocido como “El Quico”, prendió fuego a una precaria casita de madera y cartón en la que se encontraba Ana María Hernández, una mujer de 40 años que tenía una discapacidad, pues era sordomuda. Así, sin poder pedir auxilio, murió quemada viva, con ella murieron cinco de sus seis inseparables amigos: sus perros.

Ana María vivía con su padre, Antonio Hernández, quien se ganaba la vida como pepenador, ambos estaban en situación de calle, pero la solidaridad de sus vecinos los hizo tener un hogar, les dieron madera y cartón y con esos materiales levantaron su humilde casita, el cual, como en muchos otros casos, fue el lugar donde la mujer perdió al vida a manos de un feminicida. Cuando el hombre volvió a su hogar, vio la otra cara de la convivencia vecinal, la de la violencia y maldad, pues encontró su propiedad reducida a cenizas, de ella sacaron el cuerpo de su amada hija, junto a los de sus perros.

Fueron los vecinos quienes revelaron al presunto responsable del atroz crimen, aseguraron que “El Quico” había amenazado con violar a Ana María. Ellos también sumaron esfuerzos para apagar el fuego, pero los materiales de la casita ayudaron a que las llamas se propagaran rápidamente y consumieran todo a su paso; lo que sí lograron fue retener al feminicida, al que golpearon antes de entregar a la policía.

Con cruces rosas recuerdan a las víctimas de feminicidio en Chimlahuacán. Foto: especial.

Para Don Antonio el sufrimiento es demasiado, no solo perdió de manera cruel a su hija, volvió a vivir en las calles, además sus limitaciones económicas han contribuido a otro drama: no poder recuperar el cuerpo de Ana María, pues él no sabe de papeleos, ni de ADN.

Exigen justicia por feminicidio

El dolor sumado logra cosas sorprendentes, así lo han demostrado los distintos colectivos que existen en el país, cada uno con su lucha, apoyando a quienes pasan lo mismo que antes sufrieron ellos, Por eso, este jueves 22 de diciembre, varias mujeres y vecinos se manifestaron para exigir justicia por el feminicidio de Ana María.

Las colectivas “Nos queremos vivas Neza” y “Justicia para Diana” se reunieron en el Bordo de Xochiaca y el río La Compañía, en este cruce previamente colocaron cruces rosas en memoria de las víctimas de feminicidio, de allí caminaron a donde estaba el hogar de la mujer, ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, esquina con Lázaro Cárdenas, en la colonia Progreso del Oriente.

A su paso lanzaron consignas contra la Fiscalía mexiquense y contra la violencia de género, pidieron que no quedara impune el crimen. Al llegar a las cenizas de los que fue un hogar, erigieron una cruz rosa con el nombre de Ana María.

Sobre el perrito que sobrevivió, se informó que está siendo atendido por la Camada Nitin Neza, que cura las heridas sufridas durante el incendio. Cabe sealar que las colectivas también están recolectando cartón y madera para volver a construir la casita de Dosn Antonio.

