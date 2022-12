"No hubo daños mayores", reporta AMLO del sismo de 6.0 en Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, emitió por medio de sus redes sociales un primer reporte de sismo en la Costa Grande de Guerrero, en Técpan, con una magnitud de 6.

“Está aplicándose el plan de Protección Civil. Informaremos pronto”, escribió el mandatario mexicano.

Minutos más tarde López Obrador, emitió un nuevo mensaje pero ahora en video en el que confirmó que no hubo daños tras el movimiento.

Hay que recordar que hace unos instantes antes se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México debido a un sismo de magnitud 6 según lo señalado por el Servicio Sismológico Nacional.

"El terremoto ocurrió a las 8.31, con epicentro 17 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero, sur de México". se lee en el mensaje del SSN.

En Ciudad de México el sismo se dejó sentir, por lo que cientos de miles de ciudadanos salieron de sus casas y departamentos a zonas de seguridad y resguardo.

En Ciudad de México el sismo dejo pocas repercusiones. Foto: Miguel Villegas.

Ante el sismo de esta mañana, se activaron los protocolos de revisión de la infraestructura aeroportuaria; al momento no se reportan afectaciones en pistas, edificios ni salas del AICM, aunque se mantiene suspendido el servicio del aerotren.

Mensaje del AICM. Foto: Twitter.

Sin incidentes después del sismo en la CDMX

En Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum apuntó en redes sociales que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil "no tiene registro de incidentes después del sismo en la ciudad".



Además, dijo que luego de un sobrevuelo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital "no se reporta daño alguno".



En tanto, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló en un mensaje que, de acuerdo con Protección Civil, en el estado "no se registran daños mayores, sin embargo se mantienen monitoreos constantes en coordinación con municipios".

El sismo de este domingo ocurrió tras los sismos que sacudieron a México hace casi tres meses, el 19 y 23 de septiembre, de magnitud 7.7 y 5.6, respectivamente.



El del 19 de septiembre sucedió menos de una hora después del simulacro nacional que se realiza cada 19 de septiembre para conmemorar los terremotos de 1985 y de 2017, ocurridos en esta misma fecha y considerados los más destructivos de la historia reciente. Mientras que el del 23 fue una de las miles de réplicas del 19 de septiembre.



En México, en septiembre de 2017 fallecieron 471 personas en tres sismos -los días 7, 19 y 23-, en la mayor tragedia natural desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.

Con información de EFE.

