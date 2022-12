Tamaulipas: por ser portadora de VIH, le niegan la entrada al kínder a niña de 4 años

A una niña de cuatro años de edad que es portadora de VIH, le fue negada la entrada a un jardín de niños público en la ciudad de Altamira, por lo se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, aseguró la presidenta de la asociación VHIDA Trans en la entidad, Ana Karen López Quintanilla.

Expuso que el caso se registró el mes pasado en un jardín de niños de Altamira, donde la directora le dijo a la madre de la menor que no la podía recibir por el "riesgo" de que le pudieran cerrar el plantel.

La asociación VHIDA asesora a la familia de la menor Foto: Cuartoscuro

Ante el presunto caso de discriminación en contra de la menor de cuatro, la Asociación inició un proceso para que sea sancionada la persona que niega la educación a la menor de edad, incluso no se descartan acciones penales.

"La discriminación sigue latente a las personas con VIH en Tamaulipas, hay una queja de una niña que tuvo discriminación en el ámbito educativo, se puso una queja ante Derechos Humanos", declaró López Quintanilla.

"Según la directora le podrían cerrar el kinder, hay un total desconocimiento de los derechos para las personas con VIH, hay violencia que sufren los menores, una persona con VIH puede convivir con las demás personas", indicó en entrevista a medios de comunicación.

Piden que se realicen campañas de concientización

López Quintanilla, puntualizó que es urgente que se realicen campañas permanentes y no solo de simulación "Falta información, no trabajamos para que tengan sexo, sino que tengan sexo protegido, que no sufran de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, que no tengan embarazo no deseados", insistió.

La activista hizo un llamado a las autoridades, así como a la sociedad a dejar de discriminar a las personas que viven con VIH, pues puntualizó que de nada sirven los eventos y campañas de supuesta prevención sino se toman las acciones debidas para combatir este tipo de abusos.

DME