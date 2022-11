López Obrador descarta que haya un decálogo para las “corcholatas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un decálogo de actuación para las “corcholatas”, los aspirantes de Morena para 2024, “se han portado muy bien”. Dijo que los que aspiran a sucederlo, actúan con libertad, cumpliendo con sus responsabilidades, además de que no se están atacando.

Recalcó que ya se terminó el “tapado” y el “dedazo”, y se van a quedar esperando los que quieren ver una señal política desde Palacio Nacional, “pues se van a quedar ahora sí que que vean un eclipse o un cometa, que una señal política porque tengo, ya lo he dicho hermanas y hermanos”.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que por ser un asunto de partido, Morena ya fijó las reglas, además de qué destacó que existe una tendencia en su movimiento de qué se apoyará al hombre o mujer que gane la encuesta.

Claudia Sheinbaum figura entre las "corcholatas" para la presidencia. Foto: Archivo

-¿No considera que hubiera algún tipo de llamado desde su parte o algún tipo de decálogo para evitar que descuiden sus actividades principales, porque estamos hablando de que todos los aspirantes están haciendo giras en su derecho a la libertad de expresión?, se le cuestionó.

-Yo creo que deben de actuar con libertad, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen, hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien, acotó.

“Gente muy experimentada” expresa su interés en 2024

López Obrador afirmó que los que han expresado su interés en 2024 “es gente muy experimentada, que tiene comunicación con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte porque el pueblo está muy consciente, el que se quiere pasar de vivo o parecer muy vivillo, le va mal, yo ni debería estar dando estos consejos”.

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas rumbo al 2024. Foto: Archivo

Comentó que el pueblo ya está muy despierto y se da cuenta de cómo se comportan los aspirantes, “y a los equipos o simpatizantes, que también nos ayuden comportándose, que no quieran aparecer como los defensores más valerosos, leales, para ver si así les toca más, porque lo que hacen es perjudicar a su candidato”.

“A mí me gusta muchísimo, mucho, mucho, y lo confieso, porque estoy viendo en redes una tendencia, que dice ‘yo voy a votar por quien gane la encuesta’, yo voy a votar por quien, por cualquiera de estos, porque les dan el mismo nivel, y eso, lo que lleva consigo es la importancia del proyecto, acuérdense, se vota por un partido, se vota por un candidato o candidata, y se vota por un proyecto, la verdad yo estoy muy contento porque los posibles sustitutos a los que voy a entregar hombres o mujeres son muy buenos”, subrayó.

El presidente dijo que no tiene ninguna preocupación en la sucesión presidencial. “No tengo ninguna preocupación, estoy pensando en el país, serán muy buenos, como se está gobernando ahora y a lo mejor van a resultar mejores, así veo las cosas muy claras, por eso estoy tranquilo”, apuntó.

