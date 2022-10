AMLO: 5 "corcholatas" pelearán por la candidatura de Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional deberá seleccionar al mejor perfil de entre cinco aspirantes a la presidencia para las elecciones de 2024, así lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina que se realizó este martes desde Palacio Nacional.

Los políticos interesados para ser evaluados por medio de la encuesta que realizará Morena, comentó el presidente, son la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El último de ellos no había sido reconocido por el mandatario, pero ya había sido mencionado por los integrantes del Partido del Trabajo en diversos eventos políticos locales.

Podría haber más perfiles

“Tú me decidas de los posibles candidatos nuestros, son tres y puede ser que haya dos más, cinco y está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más… Ricardo Monreal ¿cómo se llama? Noroña”, afirmó.

Pese a esta declaración, el mandatario indicó que podrían sumarse más perfiles para que sean evaluados por la ciudadanía. Hasta el momento, la mejor posicionada en diversas encuestas es la líder de la capital.

Aseguró que hay 38 personas que quieren quitarle la presidencia a Morena en la oposición.

Vio problemas para la oposición

El presidente de México aseguró que quien tendrá problema al no tener perfiles fuertes es la oposición, la cual está compuesta por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Destacó que entre los aspirantes a buscar quitarle el control del gobierno federal a Morena hay cerca de 38 políticos, lo cual complicaría la labor de elegir al mejor de ellos.

"Ya vamos a dar a conocer aquí la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni dedazos. Entonces que los 38 participen, todavía ayer o antier, Silvano (Aureoles), de los que me acuerdo así, no pues, ayúdenme para la lista, pero vamos dejarlo para mañana porque si lo hacemos ahora no vamos a tener para mañana”, dijo.

El tabasqueño dijo que dará a conocer la lista completa de aspirantes de los opositores de Morena

Le regala consejos a la oposición

Aprovechó para darle tres consejos a los conservadores "sin cobrar asesoría", les dijo que la gente vota por la organización política, el candidato o la candidata, y el programa.

Durante las últimas semanas, la lista de líderes que ha mostrado su interés en competir en los comicios de 2024 ha estado compuesta por personajes como Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey; la senadora Lily Téllez, entre otros.

Finalmente, el presidente pidió a la oposición dejar de espiar al partido, evitar gastar dinero de las campañas en calumnias y buscar la unidad en una coalición.

“Tercero que es muy importante, el programa, no es nada más estar diciendo que son somos nacos o populistas o no sé qué más, sino qué proponen, eso ayuda mucho que la gente tenga claridad”, finalizó.

Con información de Noemí Gutiérrez

Sigue leyendo:

AMLO: “Tatiana Clouthier nos ayudó mucho, pero al poder nos trajo el pueblo”

AMLO desmiente que Rusia vaya a espiar en México