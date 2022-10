AMLO: “Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su esposa, la doctora Beatríz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo ya que continuará con su trabajo como investigadora. Sin pregunta de por medio, el primer mandatario expresó en la Mañanera:

“Beatríz de una vez, aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo, eh, eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar. Así como dijo al principio que no sería primera dama pues porque todas las mujeres son primeras damas, y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora”, afirmó AMLO.

López Obrador dijo que al concluir su mandato se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas.

AMLO junto con Beatriz Gutiérrez en el Grito. Foto: Presidencia

“Así también nosotros terminamos, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque y ella va seguir como maestra y como investigadora, es lo que ella me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar, ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de zalamero dirían en el pueblo”.

El presidente recordó que su esposa Beatríz Gutiérrez lo representa en eventos a los que no puede asistir.

Refirió que hay temas que maneja muy bien porque es parte de su trabajo como investigadora, “tiene que ver con las razas, cómo se ha utilizado el racismo para justificar la opresión y el sometimiento de los pueblos”.

