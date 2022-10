AMLO: el aumento de la informalidad fue "una bendición", "impidió un estallido social en México"

La migración y la economía informal impidieron que en México se registrara un estallido social y que no se tomará el camino de las actividades ilícitas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fustigó que durante los gobiernos neoliberales, en especial en el de Carlos Salinas de Gortari se manejó la idea de que la “mejor política industrial es la que no existe” porque se decía que aunque aumentara el precio de las gasolina no afectaba a la población porque la mayoría no tenían automóviles.

“En vez de ofrecer disculpas y ser autocríticos y no caer en la autocomplacencia, se les olvida de que si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle, y esa economía fue la que permitió estabilidad, dos válvulas de escape, la economía informal y los migrantes, esos son héroes.

En vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honradamente en donde había oportunidades”, señaló en la Mañanera.

AMLO vio como una bendición a la informalidad

La venta en la calle ayudó contra la crisis por el Covid-19. Foto: Archivo

Incluso, el presidente Andrés Manuel López aseguró que fue una “bendición” que aumentara la informalidad.

“Creció muchísimo la economía informal pero al mismo tiempo fue una bendición porque fue la forma en que la gente resistió y los migrantes que nos ayudó muchísimo, si no hubiese habido un estallido social, es más, no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores.

Si no se hubiese dado el cambio, y hubiese seguido lo mismo el país estaría hundido pero no solo con mayor crisis económica y de bienestar social sino con muchos conflictos”, aseveró López Obrador.

SIGUE LEYENDO:

AMLO: “Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo”

AMLO: “Tatiana Clouthier nos ayudó mucho, pero al poder nos trajo el pueblo”

RMG