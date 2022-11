Iztacalco: un motociclista murió tras caer en un bache cuando circulaba por Periférico

Las irregularidades en las calles han provocado accidentes que van desde pérdidas materiales e incluso humanas, tal como sucedió el pasado 10 de noviembre, cuando dos jóvenes murieron tras caer en una coladera abierta en las inmediaciones del Palacio de los Deportes cuando asistían a un concierto. En esta ocasión y en Iztacalco, la misma alcaldía en donde ocurrió el accidente, un motociclista perdió la vida debido a un bache que se encontraba sobre el Anillo Periférico Calle 7.

El conductor que pasaba por la vialidad ubicada a una calle de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de avenida Puebla, en la colonia Agrícola Pantitlán, cuando pasó por un bache, perdió el control, se cayó y murió debido al fuerte impacto que recibió en el rostro, cabe destacar que sí llevaba casco de seguridad. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona del accidente.

En tanto, la ambulancia de la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años de edad que se accidentó cerca de la medianoche. Así como el accidente de las dos hermanas que acudían al concierto de Zoe y murieron antes de llegar, este fallecimiento pudo haberse evitado.

De acuerdo con reporteros nocturnos, en el camellón que divide ambos sentidos del Anillo Periférico Calle 7 se construyeron unos baños y para que tuvieran agua, los conectaron en el sistema de agua de la colonia Agrícola Pantitlán, esto hizo que colocaran tubos de drenaje, por lo que abrieron el pavimento para este fin. En consecuencia, se formó un bache que únicamente fue rellenado de forma provisional y fue esta misma irregularidad la que cobró la vida del motociclista que pasaba por dicho punto.

Un hombre queda gravemente herido tras impactar su auto contra un RTP

El miércoles 16 de noviembre se registró un fuerte choque sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Manuel Rivera Campa, en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza. Un auto compacto chocó contra un camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México cuando circulaba sobre los carriles centrales de dicha vialidad.

El percance ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza. | FOTO: Especial

De acuerdo con reporteros nocturnos, el conductor del auto particular resultó gravemente herido, presentó lesiones bastante fuertes en las piernas y el hombro, esto tras impactarse contra la parte trasera del camión. Las primeras versiones señalan que el hombre viajaba a exceso de velocidad y no alcanzó a frenar, lo que provocó el fuerte accidente. Luego del percance, el hombre fue atendido por los n que llegaron en una ambulancia particular que fue solicitada por los seguros de los involucrados.

Las vidas que han cobrado los accidentes de tránsito en CDMX

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito correspondiente a periodo de abril a junio de 2022 que realiza la Secretaría de Movilidad (Semovi) en colaboración con la SSC, FGJ-CDMX y el C5, este segundo trimestre de 2022 se registraron 115 personas fallecidas y 9 mil 267 personas lesionadas.

Los accidentes en donde se ven involucradas motocicletas son comúnes. | FOTO: Especial

El reporte señala también que durante el segundo trimestre y el primer semestre de 2022, los peatones continuaron con una tendencia a la baja tanto en el proporcional de víctimas lesionadas pasando de 24 por ciento en los periodos de 2019 a 13 por ciento en los periodos de 2022, como en el de víctimas fallecidas que pasó de 42 por ciento en los periodos de 2019 a 27 por ciento en promedio, en los periodos de 2022.

Asimismo, casi el 50 por ciento de los ocupantes de motocicleta fallecieron a causa de un incidente sin otro vehículo involucrado. En promedio el 45 por ciento de los ocupantes de automóviles o camionetas murieron por un choque contra un árbol o un poste. Por su parte, en la muerte del 35 por ciento (en promedio) de los peatones, estuvieron involucrados automóviles o camionetas.

