Un hombre queda gravemente herido tras impactar su auto contra un RTP en la Calzada Ignacio Zaragoza

Durante las primeras horas de este miércoles 16 de noviembre se registró un fuerte choque sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Manuel Rivera Campa, en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza. Un auto compacto chocó contra un camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México cuando circulaba sobre los carriles centrales de dicha vialidad.

De acuerdo con reporteros nocturnos, el conductor del auto particular resultó gravemente herido, presentó lesiones bastante fuertes en las piernas y el hombro, esto tras impactarse contra la parte trasera del camión. Las primeras versiones señalan que el hombre viajaba a exceso de velocidad y no alcanzó a frenar, lo que provocó el fuerte accidente.

El conductor herido fue atendido por paramédicos que llegaron en una ambulancia particular que fue solicitada por los seguros de los involucrados, no obstante, en el lugar no se presentaron elementos de policía de la Ciudad de México o de tránsito para abanderar el choque, sin embargo, luego de que el lesionado fuera trasladado y se retiraran los vehículos, la circulación fue abierta nuevamente.

Un motociclista murió sobre el puente de avenida Revolución

Los accidentes nocturnos suelen ser comúnes debido a la poca afluencia de autos, pues los conductores aprovechan para rebasar los límites de velocidad, lo que los lleva a no manejar con precaución y en consecuencia, participar o provocar un accidente vial que puede ir de daños materiales a pérdidas humanas.

Fue así como el pasado viernes 11 de noviembre inició con un fuerte accidente vial que provocó la muerte de un motociclista que circulaba sobre la avenida Revolución a la altura de la colonia Insurgentes, los primeros reportes señalan que al llegar a la curva de la incorporación a avenida Río Mixcoac, presuntamente perdió el control y derrapó.

El motociclista falleció sobre la vialidad. | FOTO: Especial

El accidente sucedió en el puente ubicado a la altura de Molinos y debido al fuerte impacto, perdió la vida un hombre de aproximadamente 30 años, quien manejaba la motocicleta y al parecer, no portaba casco de seguridad Luego de lo ocurrido la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, posteriormente, los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro correspondiente.

¿Cuántas personas han fallecido por accidentes de tránsito en la CDMX?

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito correspondiente a periodo de abril a junio de 2022 que realiza la Secretaría de Movilidad (Semovi) en colaboración con la SSC, FGJ-CDMX y el C5, este segundo trimestre de 2022 se registraron 115 personas fallecidas y 9 mil 267 personas lesionadas.

El reporte señala también que durante el segundo trimestre y el primer semestre de 2022, los peatones continuaron con una tendencia a la baja tanto en el proporcional de víctimas lesionadas pasando de 24 por ciento en los periodos de 2019 a 13 por ciento en los periodos de 2022, como en el de víctimas fallecidas que pasó de 42 por ciento en los periodos de 2019 a 27 por ciento en promedio, en los periodos de 2022.

115 personas murieron en accidentes de tránsito en el segundo trimestre del 2022. | FOTO: Cuartoscuro

Asimismo, casi el 50 por ciento de los ocupantes de motocicleta fallecieron a causa de un incidente sin otro vehículo involucrado. En promedio el 45 por ciento de los ocupantes de automóviles o camionetas murieron por un choque contra un árbol o un poste. Por su parte, en la muerte del 35 por ciento (en promedio) de los peatones, estuvieron involucrados automóviles o camionetas.

SIGUE LEYENDO:

Accidente mortal en China: un Tesla fuera de control embistió brutalmente a dos personas

Acapulco: accidente en macrotúnel deja saldo de dos hombres muertos y una mujer lesionada