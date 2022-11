Indignación en CDMX: captan momento en que hombre agrede sexualmente a estudiante en calles de GAM

La violencia en contra de las mujeres es un mal que ocurre día a día en la cotidianidad de un país en el que hasta septiembre se han cometido 695 feminicidios y recientemente un caso en redes sociales está provocando indignación, ya que una menor de edad fue agredida sexualmente en calles de la Ciudad de México.

Una cámara de seguridad logró captar el momento en que un hombre se acerca por detrás de una niña que se dirigía a su domicilio y le realiza un tocamiento a los glúteos. De inmediato la menor reacciona asustada y el agresor trata de huir de la escena, simulando que nada sucedió.

En las imágenes se aprecia como un hombre, vestido con un uniforme y corte de pelo militar agrede a la estudiante

Los hechos ocurrieron en la demarcación conocida como Gustavo A. Madero, en la colonia Nueva Tenochtitlán. En el reloj se marcaba las 12:30 del día, era el 11 de noviembre del presente año. En las imágenes se aprecia como un hombre, vestido con un uniforme y corte de pelo militar agrede a la estudiante.

Usuarios de redes sociales han tratado de dar con el responsable para que el caso no quede impune, por lo que ha comenzado a sugir la teoría que el sujeto pertenece a una especie de grupo de seguridad privada, principalmente por su vestimenta. En plataformas como Twitter se están organizando colectivas feministas para visibilizar el caso.

Violencia contra las niñas

Un estudio de la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM) señala que “de enero de 2015 a septiembre de 2022 se registraron 649 feminicidios de mujeres entre 0 y 17 años de edad, de los cuales 87 fueron con arma de fuego y 99 con arma blanca”.

Desde ese año en adelante los rostros tapados por la edad no han dejado de tapizar los titulares con poca o nula visibilidad a la crisis que viven las infancias mexicanas. Tan solo dos años antes de Fátima, los restos de una niña de 14 años de nombre María Fernanda Montes fueron encontrados en una bolsa de plástico en la colonia El Refugio, en Puebla, y los casos no harían más que incrementar.

Para 2017 los casos de niñas asesinadas de entre 0 y 17 años pasaron de 38 a 45, mientras el caso de “Calcetitas rojas” mostraba al resto del mundo que la violencia en México no se detienen ni por las infancias.



Lupita fue conocida como “Calcetitas rojas” por miles de personas alrededor del mundo. Los agentes de la policía no pudieron identificarla cuando encontraron su cuerpo en el Bordo de Xochiaca. No tenía acta de nacimiento a sus 4 años y la obtuvo hasta que un juez sentenció a su madre Yadira “N” y a su novio Pablo “N” por su feminicidio.

En aquel entonces, la activista Frida Guerrera dijo sobre Guadalupe Medina Pichardo: “tú representas a la niñez mexicana que no le importa a nadie, ni a sus padres, ni al gobierno, ni a la sociedad y que te siguen usando para satisfacer su instinto de poder y mezquindad".

El primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 58 mujeres menores de edad fueron asesinadas; en 2019 se reportaron 74, y en los siguientes 12 meses se reportarían 90, entre ellas otra Fátima.

REDIM señala en su informe que en 2021 la cifra de feminicidios disminuyó a 80 en un año y hasta septiembre de 2022 se habían reportado 75. Los nombres de la víctimas siguen brotando con los meses, algunos de ellos tan conocidos como el de Victoria Guadalupe, la niña de 6 años que en abril de este año salió a la papelería en Querétaro y su cuerpo fue encontrado en un lote baldío poco después.

