Adán Augusto López ajusta declaración sobre investigación a Felipe Calderón

En San Luis Potosí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López ajustó su declaración de ayer sobre la presunta investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón por tráfico de armas.

En entrevista, el responsable de la política interior dijo que no indicó que hubiera una investigación en contra de Felipe Calderón, y calificó el operativo Rápido y Furioso como un "crimen de lesa humanidad".

"Yo no señalé que hubiese ninguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo qué ‘Rápido y furioso’, en otras palabras, pues fue un crimen perpetrado desde el estado, de lesa humanidad. So pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado. Y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino lo repito, es un crimen de lesa humanidad", aclaró.

Hay una investigación, pues si hay, está detenido incluso el segundo en la cadena de mando Foto: Especial

Recuerda a Pinochet

Adán Augusto López expuso que ningún mexicano está exento de que se le investigue y se le sancione si comete un crimen de lesa humanidad, como el caso del mandatario chileno Augusto Pinochet.

"Hay una investigación, pues si hay, está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Y, pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé, que, así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet, por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue, y se le castigue. Máximo cuando hay denuncias internacionales", sostuvo.

