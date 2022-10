Adán Augusto López acusa a expresidentes de torcer el rumbo de la seguridad en el país

En su visita a San Luis Potosí para dialogar con el Poder Legislativo local en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández acusó que en el pasado reciente muchos gobiernos locales entregaron las plazas a la delincuencia organizada y además acusó a expresidentes de la República de “torcer” las tareas de seguridad para hacer negocios y advirtió que para ellos también el brazo de la justicia llegará.

“Se abandonó la seguridad pública, en algunos porque para ser honestos y hablar con toda franqueza, quienes llegaron a esos cargos llegaron ya con un compromiso financiero con organizaciones criminales y tuvieron que entregar la plaza, otros presidentes municipales por temor prefirieron mejor que no hubiera fuerzas de seguridad pública y desde luego hay algunos que no pueden prestar el servicio de seguridad pública porque no disponen del presupuesto suficiente para la operatividad”, expuso en el salón de Plenos del Congreso del Estado en presencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y las y los 27 legisladores locales.

El titular de Segob reconoció el trabajo del gobernador José Ricardo Gallardo Foto: Especial

Al fijar postura y anunciar el voto de su bancada en contra, la coordinadora del grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Liliana Guadalupe Flores Almazán criticó que la reforma no establece límites de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de acuerdo a los criterios ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH), por lo que advirtió que la estrategia de seguridad fallida continuará, por lo que llamó a desmilitarizar la seguridad pública y repudió que hoy la Guardia Nacional haga todo tipo de labores, menos garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos.

Adán Augusto defiende actuación de la Guardia Nacional

El secretario de Gobernación aprovechó su segunda participación para recodarle a la panista que los ex presidentes de la República “torcieron el rumbo” y que no fue el actual gobierno federal quien sacó a los militares a las calles “una oscura mañana del 6 de diciembre del 2006” a una guerra contra el crimen organizado que hizo que perdieran la vida varios miles de mexicanos defendiendo al país.

Reiteró lo dicho un día antes en Michoacán que no fue el gobierno de López Obrador quien “institucionalizó” la corrupción entregando armamento al crimen organizado en la operación “Rápido y Furioso”, prefiriendo hacer negocios a costa de la seguridad de los mexicanos, lo que consideró como “crimen de lesa humanidad” y por ello está detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. “y seguramente llegará el brazo de la justicia”, advirtió.

En su intervención el coordinador de la bancada del PVEM, José Luis Fernández Martínez aseguró que la seguridad pública para el pueblo de México no está garantizada sin el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y recordó el video que circuló en redes sociales con la irrupción a San Luis Potosí de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación donde muestran un alto poder de fuego, con lo que pidió al secretario de Gobernación que fortalezca las policías civiles para que en un corto plazo los soldados y marinos regresen a sus cuarteles.

En respuesta, Adán Augusto López expresó el respaldo “total y absoluto” del gobierno del presidente López Obrador al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona a quien reconoció como un mandatario estatal profesional, trabajador, dedicado, comprometido, honesto y joven.

“Quiero hacerle un reconocimiento porque le costó mucho llegar al cargo de Gobernador, no porque no hubiese tenido en su momento el respaldo popular, le costó mucho porque en este oficio existen adversarios que a toda costa tratan de manchar el nombre de quienes aun siendo sus adversarios políticos, pues no quieren reconocer al respaldo popular, y yo no tengo ninguna duda que todo ese desierto por el que el Gobernador atravesó lo hizo más fuerte y lo hizo más comprometido con el pueblo de San Luis Potosí y estoy seguro de que va a ser un gran gobernador”, enfatizó.

DME