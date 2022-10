AMLO supervisa construcción de caminos rurales en Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió que no faltarán los recursos para la construcción de los caminos rurales artesanales ya que para el próximo año se contará con mil millones de pesos.

Acompañado de integrantes de su gabinete y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que este año se destinó una cantidad similar “como no hay corrupción el presupuesto alcanza, no hace falta aumentar los impuestos, que haya gasolinazos, vamos a continuar cuidando el presupuesto”.

Al evento acudió la gobernadora Evelyn Salgado Foto: Especial

Esta tarde supervisó la construcción del Camino Rural Tlapa de Comonfort en el crucero hacia la localidad de Aquilpa de la carretera Atlixtac-Tlapa de Comonfort, ahí, señaló que es “importante el que podamos avanzar con rapidez para que se aproveche el tiempo. Yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24, faltan 23 meses, y tengo el propósito de cumplir todos los compromisos, ahora sí que lo que tenemos como reto, como desafío, es vencer el tiempo. Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero eso sería contrario a nuestros principios”.

Manifestó que “no podemos de ninguna manera ampliar el tiempo pero sí podemos trabajar más para que estos 23 meses rindan, no trabajar ocho horas sino 16 horas diarias”.

Enfatizó que cumplirá todos sus propósitos antes de terminar su administración Foto: Especial

Recordó al “finando Vicente Fernández: ‘Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar.’ Si ustedes no dejan de trabajar en los caminos, en las obras para beneficio del pueblo, nunca les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar. ¿Y saben por qué no va a faltar Porque le dimos duro y en la cabeza a la corrupción, y ahí está la clave de todo”.

Finalmente el jefe del Ejecutivo celebró que en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de ingresos.

