López Obrador: ya se terminaron “los tapados” y el “dedazo”

Al señalar que ya va de salida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo será el que decida a su sucesor porque ya se terminaron “los tapados” y el “dedazo” ni caer en el “necesariato”.

Acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado, de Morena y miembros de su gabinete, se comprometió que terminara su mandato en septiembre de 2024.

“Les digo que yo termino a finales de septiembre de 2024 y no hay reelección porque soy maderista, sufragio efectivo, no reelección, yo ya termino mi ciclo, me voy a jubilar, llevo luchando más de 40 años y no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero y hay que dar oportunidad a otros, no caer en le necesariato”, afirmó.

“Terminando mi mandato van a sustituirme otros ¿y quién va a elegir? El pueblo porque ya también no habrá tapados, ni dedazo, nada de que ‘este es’, ‘ya lo destaparon’, ‘ya lo decidieron allá arriba’, ¡no!, va a decir el pueblo, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide”, subrayó.

Durante la supervisión de la aplicación de los programas del bienestar, el presidente expresó “que se vayan al carajo” los que critican los apoyos a los que menos tienen.

“Lo que se les daba a los de arriba, a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate. Lo poco que se les da a los pobres lo llama despectivamente populismo, paternalismo, que se vayan al carajo”, aseguró.

“A lo que dicen que no hay, les digo que sí hace falta habrás más apoyos en becas" Foto: Archivo

Más apoyos para los mexicanos

Durante el evento, asistentes gritaron que se requieren otorgar más becas para estudiantes y pensiones.

“A lo que dicen que no hay, les digo que sí hace falta habrás más apoyos en becas, pero no estamos empezando ya se ha avanzado bastante”, comprometió López Obrador.

En las instalaciones de Conalep, también se comprometió a que se construirán caminos rurales.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora Evelyn Salgado le dijo a la gente de la Montaña que “aquí estamos, solos familia, estamos comprometidos con su desarrollo y su bienestar”.

Externó su agradecimiento al presidente porque no les ha dado la espalda a los guerrerenses ya que se construyen caminos rurales artesanales y se amplían 17 programas para el desarrollo con una inversión de más de 20 mil millones de pesos.

Dijo que en estos tres años de la ruta transformación se ven los beneficios de los programas del bienestar sin dejar nadie atrás ni a nadie afuera.

“No me canso de decirlo, es el mejor presidente que ha tenido México”, afirmó.

