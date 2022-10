AMLO prevé que el programa piloto de la SEP resurja, desechará amparos uno por uno

Por la vía legal y con perseverancia, el gobierno federal librará los amparos promovidos por el bloque conservador que suspendió la aplicación en 960 escuelas del país el programa piloto para la implementación del nuevo plan de estudios para educación básica, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia diaria en Palacio Nacional.

“El ensayo o esta práctica la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso. Y ya ven que somos bien… bueno, somos perseverantes. No es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechado porque no hay razón. Va a suceder lo mismo”, dijo.

López Obrador señaló que el amparo “fue promovido por el bloque conservador porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto”. Aseguró que este proyecto tiene la intención de ofrecer educación científica y a la vez humanista. Apuntó que para el nuevo programa plan de estudios de la SEP hizo una consulta con maestros, pedagogos “para ajustar a la nueva realidad con los contenidos de los libros”.

Prevé el triunfo de esta medida desde la vía legal

“De inmediato se opusieron, eso es también muy característico de la derecha, cuando el presidente (Adolfo) López Mateos autoriza los libros de texto (gratuitos para primaria), el bloque conservador de entonces se opone, un partido, llamó hasta a movilizaciones; pero gracias a esos libros de texto se pudo avanzar en la educación pública. ¿Cómo no voy a defender esos libros si gracias a esos libros recibimos en Tepetitlán y en todos los pueblos los libros para poder estudiar en la primaria?

“Entones, son muy retrógradas los conservadores, están con la idea del porfiriato, de que estudie el que tenga para pagar colegiatura y que ¿cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros? Y que además ya hay que declarar el fin de la historia. ¿Para qué estar recordando a Hidalgo, Morelos y a Juárez? Cuando llegaron los conservadores hace poco (a la Presidencia) el retrato de Juárez que estaba en Los Pinos lo sacaron, y anduvo en distintas oficinas, terminó en la (Suprema) Corte, porque les molesta Juárez.¿Para qué estar hablando de Zapata? Si ellos son herederos del pensamiento de los hacendados porfiristas. ¿Para qué estar hablando del general Cárdenas, de la expropiación petrolera? Si ellos surgieron para oponerse a la expropiación petrolera porque estaban a favor de las empresas extranjeras que tenían la explotación de petróleo”, insistió el mandatario.

