AMLO aplaude Salinas Pliego por pagar al SAT de más de 2.8 mmdp

Sin pregunta de por medio, en la conferencia matutina de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el pasado miércoles el Grupo Salinas pagó de impuestos más de dos mil 772 millones 062 mil 800 pesos, y aunque dijo que todavía deben más al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en este litigio actuaron “con responsabilidad, con dimensión cívica y social”.

“Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil 800 millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia.

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron, y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Resaltó que él tenía confianza de que pagarían, por eso no quiso meterse en la polémica que decía lo contrario. “Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagarme los impuestos los del Grupo Salinas, yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio, también, el que no haya privilegios.

Grupo Salinas pagó una cifra millonaria

“Imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da”, señaló.

El mandatario federal dijo, sin señalar monto, que Grupo Salinas aun tiene más adeudos con el SAT, pero están los procesos legales en marcha y "van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir, a resolver”.

López Obrador también aprovechó para agradecer a la Cámara de Diputados por aprobar ayer la Ley de Ingresos. “Digo esto también porque nos ayuda en tener una buena recaudación, no se trata de aumentar los impuestos, también aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos, ayer se aprobó, y no hay aumento de impuestos ni de derechos porque no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal, privilegios fiscales, condonación de impuestos porque devolución legalmente sí existe, sobre todo lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonación, como era antes.

“Por eso tenemos sin aumentar impuestos para financiar el gasto y la inversión pública”, señaló.

Esta cifra fue informada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

