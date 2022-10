AMLO: “No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al expresar su total respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tienen derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas.

Del proceso judicial que enfrenta el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), señaló que “lo otro con lo judicial no me quiero meter en eso” ya que “este pueblo tan sufrido merece un mejor destino”.

Calificó al doctor Américo Villarreal como un hombre honesto, limpio y bueno como lo merece el estado ya que lo que más daño ha causado es la corrupción.

En la conferencia de prensa matutina, apuntó que pese a las diferencias con el anterior mandatario estatal se cumplió en el área de seguridad ya que la ciudadanía no estuvo en el desamparo.

AMLO, entusiasmado por el futuro de Tamaulipas

Destacó que con la presencia de fuerzas federales se ha logrado la reducción de los homicidios dolosos en los últimos cuatro años. Acompañado de integrantes del gabinete de seguridad, el presidente se dijo optimista con el futuro que tiene la entidad.

La Sedena mantiene el apoyo a la seguridad pública en Tamaulipas. Foto: Archivo

“El pueblo que quiere ser libre lo será y eso demostró Tamaulipas, decidió cambiar y eso fue muy importante es cosa de no perder el impulso, que se siga hacia adelante y que la gente vea que no fue en vano el estar haciendo colas, aguantar amenazas y quedarse callado y votar en secreto para que fuera el cambio en Tamaulipas”, aseguró López Obrador, quien agregó:

“No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo (Villarreal) que estará a la altura de las circunstancias, es una ventaja que se tiene”, recalcó AMLO.

El titular del Ejecutivo Federal afirmó que ahora falta que se profundice en el cambio para que haya bienestar, por lo que no se abandonará a Tamaulipas. Dijo que el gobernador tiene un plan para el desarrollo de la entidad.

