AMLO: "Hay condiciones inmejorables para sacar adelante a Tamaulipas"

"Vamos a apoyar en todo a Tamaulipas, vamos a intensificar las acciones del gobierno federal y no van a faltar los recursos", aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien una vez más calificó al pueblo tamaulipeco como heroico y ejemplar esto al visitar el estado para encabezar la presentación del Plan de Apoyo al estado.

Afirmó que "hay condiciones inmejorables para sacar adelante a Tamaulipas" y destacó que es alentador que el gobernador Américo Villarreal sea un hombre íntegro, honesto y con una visión clara para lograr el desarrollo del estado, así externó el respaldo al gobernador Américo Villarreal para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo.

"Tenemos que actuar, corresponderle al pueblo, no traicionar su confianza y con Américo Villarreal se va a llevar a la práctica el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", expresó Andrés Manuel López Obrador.