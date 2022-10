Joe Biden visitará México para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, confirmó AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para tratar el temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. El mandatario confirmó que Biden visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte. Durante las primeras horas del día, en su conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que la conversación fue una petición del norteamericano, agregó que en aquel momento desconocía el tema que se tocaría esta tarde.

"Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte", escribió López Obrador. El mandatario no aclaró si se abordó lo relacionado a las consultas que solicito Estados Unidos y Canadá en materia energética en el marco del T-MEC. Cabe señalar que la llamada entre ambos se realizó 17:30 horas en el Polyforum de Tamaulipas, previo a la presentación del Plan de Apoyo a este estado.

López Obrador compartió una fotografía de la llamada en donde se le observa con el canciller Marcelo Ebrard y una traductora.

La llamada ocurrió luego de que el presidente de México afirmó la semana pasada que Estados Unidos se desistió de ir a un panel internacional contra la política energética de México, declaración que contradijo, el pasado lunes, el embajador estadounidense en este país, Ken Salazar.

Antes de la conversación con Joe Biden, la mañana de este lunes, López Obrador aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es fructífera. "Lo primero es que son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito, y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de La Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones pues no se procurarán estos encuentros, estas conversaciones, o sea es buena la relación, muy buena”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

De igual manera, el presidente reconoció que no habrá marcha atrás en la defensa de la soberanía energética, luego de ser cuestionado sobre la controversia de Estados Unidos por la política energética de México.

El mandatario mexicano comentó que desconocía el tema que quería tratar Biden. Foto: Cuartoscuro.

"Pues si se mantienen, pero estoy seguro que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, eso no está sujeto a ningún tratado, es asunto de principios", dijo López Obrador en conferencia matutina.

Finalmente, la mañana de este martes se le preguntó al mandatario mexicano si sabía cuál es el tema que quería abordar Biden, pero contestó que no; no obstante, señaló que su homologo podría estar interesado en platicar sobre próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se celebrará en México el próximo mes de noviembre.

