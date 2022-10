Ken Salazar contradice a AMLO y afirma que consultas sobre el T-MEC continúan

Contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos desistió sobre las consultas en materia energética, el embajador Ken Salazar aseguró que las consultas sobre el T-MEC continúan. En conferencia de prensa afirmó que son consultas que tienen un proceso y se les está dando seguimiento. "Las consultas siguen y eso no ha cambiado", afirmó.

Incluso afirmó que la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía no cambiará la relación y los acuerdos entre ambos gobiernos. "Trabajamos muy bien, nosotros con ella y son decisiones del gobierno de México y seguiremos trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete con el acuerdo más fundamental que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza más poderosa del mundo", afirmó. Sostuvo también que es proceso que seguirá adelante, y el cambio de personas no "nos va a desviar en el marco de esta decisión económica".

Sobre los acuerdos con Zacatecas en materia de seguridad, adelantó que seguirán trabajando con los gobiernos municipales y estatales, así como con el federal. "No hay problemas; vamos a seguir trabajando con el gobierno y los estados. No trabajando independiente con los estados sino con el gobierno federal", indicó.

El presidente López Obrador dijo en su conferencia que el gobierno de EU desistió sobre las consultas en materia energética (Foto: Presidencia)

El embajador Ken Salazar también dijo que México y Estados Unidos operan una estrategia para romper las cadenas de bandas transnacionales que trafican con migrantes desde Centroamérica hacía el norte. Durante la conferencia de prensa para detallar los acuerdos del Diálogo de Alto Nivel entre México y EU, donde afirmó que actualmente suman 5 mil personas detenidas relacionadas a esas bandas de tráfico de migrantes.

"Quebrar estas cadenas que fomentan las caravanas migrantes por el corredor de Centroamérica. Son organizaciones criminales transnacionales que operan sin fronteras, pues operan en Estados Unidos, México y Centroamérica. Vamos a estar trabajando más y ver de qué manera pueden quebrar estas cadenas criminales", dijo.

Sostuvo que la Casa Blanca reconoce la realidad por el tráfico de personas, donde 100 millones de migrantes son los que llegan a los corredores de todo el mundo. “Únicamente Venezuela, con una población de 28 millones de habitantes, un total de 6 millones de venezolanos salen del país por un gobierno que no trabaja y no funciona", anotó.

En ese sentido se lanzó el programa Venezuela, donde los venezolanos que lleguen a la frontera de Estados Unidos no podrán acceder mediante un proceso. "Pero si tratan de llegar y no se meten a esa pista legal no se les va a permitir entrar", advirtió.

