López Obrador rechaza que haya recesión en EU y lamenta la renuncia de Liz Truss

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no habrá una recesión en Estados Unidos que afecte indirectamente a México, a pesar de las contracciones en la economía en ese país, pues dijo que América del Norte es la región del mundo “más blindada”.

“Nosotros pensamos que no va haber recesión, hay indicadores que nos señalan que en el mediano o largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México y Estados Unidos y se va a crecer más y no vamos a tener problema”, dijo el mandatario del país.

Señaló que en su análisis, de las regiones del mundo la de América del Norte “es la que está más blindada, protegida, si hablamos de Asia, Europa”, pues los indicadores económicos son buenos, sobre todo el de México porque, justificó, ha sido un acierto el no haber contratado deuda adicional durante la pandemia.

“Lo reconocen todos, hay como nos lo dijo Larry Fink, hay dos bloques, los que supieron manejar la crisis de la pandemia, sobre todo lo relacionado con deuda y los que se equivocaron y ahora están pagando las consecuencias.

“Entonces, nosotros estamos en los países que tenemos estabilidad financiera, no tenemos depreciación de nuestra moneda, al contrario, el peso es de los más apreciados del mundo” expuso. También descartó la perspectiva de la calificadora internacional Moody 's sobre la eventual devaluación del peso.

“Yo no sé si fue Moody, si lo leí bien, es que dice así: va haber una devaluación de 20 por ciento para fin de este año o en al 23 o hasta el 24 (risas). No, no. Se va a quedar con las ganas, no va a suceder así, está bien la economía, está creciendo nuestra economía y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario”, dijo.

El mandatario de México aseguró que las perspectivas sobre la economía mexicana no son reales.

Lamenta AMLO dimisión de Liz Truss

Además, el líder del país lamentó la dimisión de Liz Truss a ser primera ministra del Reino Unido, a 44 días de haber asumido el cargo. El presidente de México dijo que confía que el Reino Unido resuelva pronto su crisis en el gobierno, pues dijo que son una democracia antigua con un sólido sistema.

“Entonces es una tradición democrática, viene de lejos y yo creo que van a resolver sus asuntos en libertad y deseo eso y deseo para todos los pueblos y gobiernos de Europa que están atravesando por una situación difícil”, dijo.

También aprovechó para desear "que se resuelva lo del presidente Castillo, Pedro Castillo, en el Perú”, quien fue acusado por la fiscalía de su país ante el Congreso de corrupción; en su defensa, el mandatario de ese país afirma que es una campaña de la oposición en su contra.

Recordó que el próximo 25 de noviembre, México será sede en Oaxaca de la Cumbre de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Colombia y Chile), en la que él deberá entregar la presidencia pro tempore a su par peruano, por lo que dijo que espera que lo dejen salir de su país.

“Lleva poco tiempo (Castillo) y lo han estado hostigando. Desde luego ellos tienen sus políticas porque es un país libre, independiente, soberano; pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente de Perú, porque es miembro (de la Alianza del Pacífico)”, dijo

En la cumbre también estarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric; y sumarán como invitado al mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, pues, México busca que esa nación y Costa Rica se sumen a la Alianza del Pacífico. “Los miembros son Perú, Chile, Colombia y México. Y queremos el ingreso de Ecuador y de Costa Rica”, dijo.

