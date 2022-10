Evelyn Salgado y AMLO inician gira de trabajo por Guerrero para revisar avances de programas del Bienestar y caminos artesanales en la Montaña

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recibió en Chilapa al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guerrero, para evaluar los avances y alcances de los programas para El Bienestar que benefician a más de un millón 300 mil guerrerenses con una inversión anual superior a los 20 mil millones de pesos, siendo uno de los tres estados del país que más apoyos reciben del Gobierno de México.

En su mensaje de bienvenida en el evento realizado en la puerta de la Montaña de Guerrero, la mandataria estatal reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador al visitar nuevamente La Montaña de Guerrero, para supervisar de manera directa los avances de los programas sociales y en especial el gran proyecto de desarrollo de los caminos artesanales.

Evelyn Salgado, refirió que, prueba del apoyo del presidente López Obrador a Guerrero, es la ampliación de los 17 programas federales para el desarrollo, con una inversión histórica de más de 20 mil millones de pesos, logrando avances tangibles al mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, con prioridad a quienes más lo necesitan, duplicando los beneficiarios y haciendo universal el programa de pensión a personas con discapacidad en Guerrero.

Evelyn Salgado, destacó la puesta en marcha del Hospital General de Chilapa que beneficia a casi 300 mil habitantes, con una inversión de casi 20 millones de pesos para equipamiento e infraestructura, así como más apoyos en materia de educación, infraestructura, desarrollo y apoyos sociales que transforman vidas y mejoran los indicadores generando bienestar, garantizando derechos, atendiendo necesidades y rezagos históricos con justicia social.

"Queremos darle las gracias señor presidente por no darle la espalda jamás a las y los guerrerenses con una política de amor y solidaridad con el pueblo de Guerrero. Todos podemos ver que hoy los programas sociales son una realidad para nuestros pueblos y comunidades de la Montaña. No me canso de decirlo, es el mejor Presidente que ha tenido México", expresó en su mensaje Evelyn Salgado.

Con la presencia de habitantes de diversas localidades de este municipio, representantes de los pueblos indígenas originarios, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó el compromiso de seguir apoyando, y ayudando al pueblo de Guerrero, de manera especial a los jóvenes, a los indígenas, a los más pobres y a la gente que más lo necesita.

"Estamos avanzando en Guerrero, hay tres estados de la república de los 32, que son los que reciben más apoyo, para la gente pobre, son Chiapas, Oaxaca y Guerrero y vamos a continuar con todos los apoyos, atendiendo a todos", recalcó el mandatario federal.

Guerrero entre los tres estados del país con más apoyos federales en Bienestar y Desarrollo Foto: Especial

El coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que los programas para el Bienestar mejoran las condiciones de vida de la población, apoyando a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a 11 mil 431 beneficiarios de 18 a 29 años, además, se benefician a 18 mil 772 estudiantes universitarios con una beca mensual, al igual que a 121 mil 144 estudiantes de nivel medio superior y 272 mil alumnos de nivel básico.

Torres Rosas, expuso que en Guerrero el programa La Escuela es Nuestra destina recursos a 7 mil 902 escuelas públicas de la entidad para mejorar su infraestructura o equipamiento, en tanto, los programas de apoyo al campo, este año se han entregado 142 mil toneladas de fertilizante gratuito a 313 mil productores campesinos, además, se benefician a 37 mil guerrerenses con el Programa de Sembrando Vida a fin de combatir la pobreza rural e impulsar la economía local, ampliando este programa presente en 74 municipios de Guerrero.

Apoyos a al campo

A su vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoya a 11 mil 857 pescadores y acuicultores, lo mismo ocurre con 151 mil 399 productores del campo a través de Producción para el Bienestar, dando pasos firmes para lograr la autosuficiencia alimentaria de México

Sobre la Pensión para el Bienestar para adultos mayores en Guerrero son beneficiados 307 mil 422 personas mayores de 65 años, mientras que, con el apoyo de la gobernadora, la pensión para personas con discapacidad es universal en Guerrero, beneficiando a 38 mil 844 beneficiarios con un apoyo de 2 mil 800 pesos bimestrales, incorporando a 15 mil beneficiarios incorporados este año.

Estos apoyos para el Bienestar que benefician a 25 millones de familias de todo el país y en Guerrero a un millón 300 beneficiarios con una inversión anual superior a los 20 mil millones de pesos se entregan de manera directa sin intermediarios a través del Banco del Bienestar con 27 sucursales en todas las regiones de Guerrero, mejorando las condiciones de vida de la población, principalmente a los más vulnerables.

Asistieron la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la subsecretaria del Bienestar, María del Rocío García Pérez; el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Hugo Raúl Paulino Hernández; el subsecretario del Trabajo, Marad Bolaños López, entre otros funcionarios federales y estatales.

