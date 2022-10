Hackeo a la SEDENA: Luis Crescencio pospone reunión con diputados

Diputados federales informaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pospuso la reunión que había propuesto para el 18 de octubre en sus oficinas.



El titular de la SEDENA había decidido no acudir a la Cámara de Diputados a comparecer con la Comisión de la Defensa Nacional para tratar el hackeo que el grupo “Guacamaya” hizo a la dependencia militar.



El general, a cambio, convocó a los legisladores federales a un encuentro en su oficina para el 18 de octubre.



Fue el integrante de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Sergio Barrera, quien señaló que les informaron del cambio del encargado de las fuerzas militares.



“He sido notificado por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa, que el Gral Crescencio Sandoval ha pospuesto hasta nuevo aviso la reunión que teníamos para el próximo 18 de octubre. No sólo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable”, expuso en redes sociales.

El diputado Sergio Barrera lamentó la decisión del titular de la Sedena por medio de sus redes sociales

FOTO: Twitter

Legisladores buscan explicaciones



Los diputados federales pretenden que Crescencio Sandoval les dé explicaciones sobre el hackeo, en el que se extrajeron seis terabytes de información de la SEDENA.

Legisladores pretenden esclarecer el problema que surgió gracias al ataque cibernético del grupo "Guacamaya"

FOTO: Especial

Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional señaló que pretenden entender el problema que se suscitó con el hackeo y saber qué fue lo que ocasionó que pudieran llevar a cabo este daño tan importante a una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional.



Señaló también que más que buscar una crítica, el objetivo de reunirse con el titular de la dependencia es también saber cómo se puede solucionar el problema para evitar una situación similar en el futuro.

SIGUE LEYENDO:

Uniendo Caminos: uso de las Fuerzas Armadas en seguridad debe ser temporal y estar justificado

Alejandro Moreno y Rubén Moreira niegan acuerdo con Morena sobre iniciativa del Ejército en las calles

Diputados avalan en comisiones que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028