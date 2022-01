Movimiento Ciudadano niega agresión a alcaldesa de Amanalco; responderán solo ante autoridades

A 24 horas de que brotara la violencia en Amanalco de Becerra, el partido Movimiento Ciudadano (MC) y el síndico, Miguel Ángel Lara de la Cruz se desmarcaron del ataque en contra de la alcaldesa, María Elena Martínez Robles, y el segundo ofreció responder ante las autoridades.

Lo anterior a través de un boletín de prensa que generó la dirigencia estatal emecista a cargo del senador de la República, Juan Zepeda Hernández, quien respaldó a Lara de la Cruz.

El síndico de Amanalco negó que fuera el agresor de la alcaldesa, pues en el momento de los hechos él se encontraba dentro del Ayuntamiento al que ingresó a las 9:00 horas de la mañana y salió hasta las 14:00 horas, para acatar la entrega-recepción, que no ocurrió.

“Un grupo de ciudadanos se hizo presente para mostrar su inconformidad, actos que solo pudo percibir en algún momento desde la sala de Cabildos, pero jamás tuvo acercamiento alguno con las personas ahí presentes”.

Comentó que los videos constatan como en todo momento estuvo presente el representante de Gobernación, a quien siempre se le ve junto a la alcaldesa.

Lara de la Cruz ofreció responder ante las autoridades por los hechos imputados y aclaró que sobre una primera denuncia en su contra no ha sido notificado.

“Nunca me he conducido de manera violenta ni lo haré, no estoy de acuerdo con ningún acto que implique violencia”, afirmó.