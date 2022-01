Síndico municipal ordenó que me mataran a golpes, denuncia alcaldesa en el Edomex

La alcaldesa de Amanalco de Becerra, María Elena Martínez Robles, señaló directamente al síndico municipal de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Lara de la Cruz como su agresor y reconoció temer por su vida, por lo que pidió protección.

Lo anterior lo declaró tras estar varias horas hospitalizada en observación en un nosocomio en la demarcación ubicada al sur de la entidad mexiquense.

Narró que fue golpeada en el rostro por parte del síndico a quien, acusó, de ordenar que fuera matada a golpes, por lo que recibió patadas en varias partes del cuerpo, y ser bañada con gas lacrimógeno, lo que provocó que perdiera el conocimiento.



Afirmó que su presencia en el ayuntamiento fue para dialogar, pero recibió el ataque para evitar que tomara posesión en el cargo.

“El síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes, me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, declaró.

Martínez Robles señaló como otros agresores a Salvador Salgado Román, Humberto Salgado Román, Nery “N”, Noé Vera Álvarez, Gerardo Loreto y Bernardo Lucas Gómez.



En este sentido, admitió temer por su vida, por lo que pidió el apoyo del Gobierno del Estado y de la Guardia Nacional para contar con protección, y pueda asumir su cargo y reactivar los servicios públicos.



Culpó que desde el 1 de enero, el síndico de MC junto con cuatro regidores tomó la presidencia municipal y se niega a permitir la operación de la nueva administración.



Elena Martínez dijo que en los próximos días, una vez que mejore su estado físico tras los golpes, buscará regresar al Ayuntamiento, pues no puede permanecer cerrado.



Por la agresión, el Grupo Parlamentario de Morena en la 61 Legislatura local manifestó su solidaridad a la alcaldesa, y pidió la pronta actuación.

