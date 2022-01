Sandra Cuevas anuncia nuevo “proyecto verde “para Zona Rosa

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas desistió de llevar a cabo un corredor tecnológico en la Zona Rosa, toda vez que no cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la funcionaria planteó llevar a cabo un corredor turístico verde en el lugar mencionado, ubicado en la colonia Juárez.

Apuntó que este proyecto arrancará con una inversión de 50 millones de pesos, bajo una visión armónica con la naturaleza.

Indicó que su visión “antes que repoblar Zona Rosa, estará enfocada en rescatar los más de 700 establecimientos mercantiles para regresar la reactivación económica”.

“No es una mujer necia, ni tampoco permito que mis emociones me controlen o me dominen por lo que siempre estaré atenta y tomaré en cuenta distintos proyectos que puedan coincidir en beneficio de la ciudadanía”, puntualizó.

Añadió que “si hay algo que no puede funcionar como es el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa que nosotros propusimos, no me voy a quedar peleando un proyecto que me va a llevar año y medio de administración”.

Añadió que será “un corredor donde toda la calle de Génova la vamos a poner de color verde y verde, me refiero a la naturaleza porque es un proyecto amigable con el medio ambiente”.

Agregó que este será uno de los lugares más turísticos y visitados lo que permitirá el desarrollo económico de 700 establecimientos mercantiles.

“Por supuesto que le apostamos a repoblar la Zona Rosa pero antes debemos atender las 45 calles de la colonia Juárez ante la existencia de baches y piso de adoquín que ha provocado problemas en la carpeta asfáltica”, expuso.

Reiteró que está, a la espera de una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo porque “efectivamente vamos a trabajar en una relación bonita, en una relación que beneficie a los más de 550 mil habitantes así como a los más de 6 millones de personas que nos visitan”.

Añadió que “no es necesario ser un gobierno que esté confrontando, que esté peleando, que esté buscando el cómo no hacer las cosas. Es necesario que haya un gobierno con las puertas abiertas, que quiera trabajar en beneficio de los demás”.

Finalmente aseguró que, “de mi parte hay la voluntad política para poder llevar a cabo tanto los proyectos de la Jefa de Gobierno como de la Alcaldía Cuauhtémoc, poderlos empalmar y beneficiar a la ciudadanía”.

