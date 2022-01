Es un deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió que le “extrañan” las críticas que le hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no actuar como una autoridad imparcial por participar en la reunión Plenaria de los diputados federales del PAN.

Al participar este viernes también en la reunión plenaria de los diputados federales del PRD, en Cancún, Córdova Vianello dijo que es “normal” y hasta una “obligación” que las autoridades electorales se reúnan con todos los partidos. Recordó que en el pasado ha participado en la Plenaria de la bancada oficialista del PT y reveló que Morena, el partido del presidente, lo ha invitado y desinvitado a la vez.

“Esto se llama democracia y es una responsabilidad, es más, lo diría así, no es solamente un derecho sino es también deber del presidente del INE reunirse con todas las fuerzas políticas sin excepción. Ha habido que fuerzas políticas que en el pasado me han invitado, en el caso del PRD es una renovada invitación, ayer mismo me reuní con la bancada del PAN; hace unos años, unos periodos legislativos me reuní con la bancada de Morena, con la bancada del PT -de Morena no, de Morena me invitaron y me desinvitaron después-, pero bueno, con la bancada de Movimiento Ciudadano. En fin, es parte de la vida política y esto es parte del sistema democrático”, dijo.